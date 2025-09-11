logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 11/09/2025

Microsoft Store скасовує реєстраційні збори для розробників додатків

Дмитро Сімагін

Журналіст

Microsoft оголосила, що індивідуальні розробники з усього світу тепер можуть публікувати свої програми в Microsoft Store без сплати комісій за реєстрацію. Розробникам більше не треба вводити дані своєї кредитної картки, що усуває ключову проблему, яка впливала на багатьох програмістів у різних країнах світу. Про це повідомляє блог Windows.

Компанія Microsoft стверджує, що її новий процес реєстрації краще оптимізований та більш сучасний, оскільки дозволяє розробникам перейти від реєстрації до подання заявки за лічені хвилини. Тепер достатньо пройти швидку перевірку посвідчення особи, автоматично заповнити дані профілю, після чого автор програми миттєво отримує доступ до Центру партнерів. 

Маркетплейс Microsoft Store зараз обслуговує понад 250 мільйонів активних користувачів щомісяця. Розробники можуть публікувати в ньому різні типи програм без змін коду, включно з додатками Win32, UWP, PWA, .NET MAUI та Electron. Скорочення вимог для реєстрації знижує бар’єр для входу та дозволяє розробникам більше зосереджуватись на створенні програм. 

Нагадаємо, що днями Microsoft запровадила нові правила роботи в офісі. Тепер компанія вимагає від більшості своїх співробітників працювати в офісі щонайменше три дні на тиждень.

Головна > Новини > Microsoft Store скасовує реєстраційні збори для розробників додатків

Найбільш обговорювані статті

IT-фахівці в ЗСУ поділились своїми найбільшими проблемамиIT-фахівці в ЗСУ поділились своїми найбільшими проблемами
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посиланьХакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в AndroidGoogle випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
OpenAI запустить платформу для IT-найму та програму сертифікації навичокOpenAI запустить платформу для IT-найму та програму сертифікації навичок
У Києві пройде перший хакатон з вайб-кодингу: як взяти участьУ Києві пройде перший хакатон з вайб-кодингу: як взяти участь
Державна платформа Brave1 оголошує гранти до 100 млн грн для ШІ-розробниківДержавна платформа Brave1 оголошує гранти до 100 млн грн для ШІ-розробників
Код, згенерований інструментами ШІ, створює вдесятеро більше проблем безпекиКод, згенерований інструментами ШІ, створює вдесятеро більше проблем безпеки
Побутова техніка Tesla: армовані метали, передові полімери та доступна ціна. Що представлено в лінійках
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Новий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з тексту

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

З 2025 року Microsoft почне стягувати плату за оновлення Windows 10: скільки доведеться платити

Програміст пообіцяв прискорити Python у п'ять разів — його одразу найняв Microsoft

Швидкий та економний: Microsoft планує в березні запустити «перебудований з нуля» Teams

Як знайти роботу в IT та пройти співбесіду: рекомендації Microsoft

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
Новини - 1 місяць назад
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
Новини - 4 тижні назад
У ChatGPT може з’явитись реклама
Новини - 1 тиждень назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 3 тижні назад
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
Новини - 3 тижні назад
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
Новини - 3 тижні назад
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
Новини - 7 днів назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 1 тиждень назад
Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи
Новини - 7 днів назад
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android

Новини

Microsoft Store скасовує реєстраційні збори для розробників додатків

 17 хвилин назад

Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

 17 години назад

Microsoft запроваджує нові правила роботи в офісі

 18 години назад

Новачки все менше шукають роботу у фронтенді

 22 години назад

Microsoft випустила інсайдерську збірку Visual Studio 2026

 23 години назад

Claude тепер може створювати та редагувати файли

 1 день назад

Користувачі Windows зможуть працювати з файлами без необхідності їх відкривати

 2 дні назад

Nvidia відкрила для українських студентів безкоштовний доступ до 11 курсів про штучний інтелект

 2 дні назад

Google додає в Gemini підтримку аудіофайлів, завантаження папок з кодом і репозиторіїв

 2 дні назад

Microsoft спрощує написання формул в Excel завдяки автодоповненню Copilot

 2 дні назад

Спецпроєкти

AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
Топ текстів тижня
1.
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
2.
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
3.
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
4.
Claude тепер може створювати та редагувати файли
5.
Новачки все менше шукають роботу у фронтенді
6.
На GitHub виклали оригінальний код BASIC 1978 року
7.
Міноборони розширило функціонал мобільного додатку Резерв+
8.
Державна платформа Brave1 оголошує гранти до 100 млн грн для ШІ-розробників
9.
Google нарешті озвучує ліміти використання Gemini
10.
Середній вік співробітників IT-компаній зріс на 5 років, кількість зумерів скоротилась вдвічі

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: