Microsoft Store скасовує реєстраційні збори для розробників додатків

Microsoft оголосила, що індивідуальні розробники з усього світу тепер можуть публікувати свої програми в Microsoft Store без сплати комісій за реєстрацію. Розробникам більше не треба вводити дані своєї кредитної картки, що усуває ключову проблему, яка впливала на багатьох програмістів у різних країнах світу. Про це повідомляє блог Windows.

Компанія Microsoft стверджує, що її новий процес реєстрації краще оптимізований та більш сучасний, оскільки дозволяє розробникам перейти від реєстрації до подання заявки за лічені хвилини. Тепер достатньо пройти швидку перевірку посвідчення особи, автоматично заповнити дані профілю, після чого автор програми миттєво отримує доступ до Центру партнерів.

Маркетплейс Microsoft Store зараз обслуговує понад 250 мільйонів активних користувачів щомісяця. Розробники можуть публікувати в ньому різні типи програм без змін коду, включно з додатками Win32, UWP, PWA, .NET MAUI та Electron. Скорочення вимог для реєстрації знижує бар’єр для входу та дозволяє розробникам більше зосереджуватись на створенні програм.

Нагадаємо, що днями Microsoft запровадила нові правила роботи в офісі. Тепер компанія вимагає від більшості своїх співробітників працювати в офісі щонайменше три дні на тиждень.