/>
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 10/09/2025

Microsoft запроваджує нові правила роботи в офісі

Дмитро Сімагін

Журналіст

Microsoft вимагатиме від більшості своїх співробітників працювати в офісі щонайменше три дні на тиждень. Нові правила повернення до офісної роботи будуть запроваджені поетапно. Вони торкнуться лише частини персоналу Microsoft, і будуть деякі винятки, пише Windows Central.

Наприклад, ті співробітники Microsoft, які проживають у межах 50 миль від головного офісу компанії в Редмонді, повинні працювати на місці три дні на тиждень найпізніше з кінця лютого 2026 року. Пізніше Microsoft запровадить схожі правила в інших місцях США, а потім і в закордонних офісах.

Microsoft надаватиме винятки деяким співробітникам, якщо у них на робочому місці відсутні колеги, зацікавлені сторони або клієнти. Компанія також розгляне виняток, якщо поїздка співробітника на роботу є «надзвичайно довгою або складною, наприклад, включає кілька видів транспорту». 

Працівники мають час до 19 вересня 2025 року, щоб подати заявку на виняток.

Деякі посади, такі як менеджери з обслуговування клієнтів, консультанти та фахівці з польового маркетингу, будуть звільнені від обов’язку повернутися до роботи в офіс. За словами представників Microsoft, ці посади «вимагають гнучкості для зустрічей з клієнтами або партнерами», тому не має сенсу вимагати від них роботи на місці.

 

Найбільш обговорювані статті

Google нарешті озвучує ліміти використання GeminiGoogle нарешті озвучує ліміти використання Gemini
На GitHub виклали оригінальний код BASIC 1978 рокуНа GitHub виклали оригінальний код BASIC 1978 року
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посиланьХакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в AndroidGoogle випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
OpenAI запустить платформу для IT-найму та програму сертифікації навичокOpenAI запустить платформу для IT-найму та програму сертифікації навичок
У Києві пройде перший хакатон з вайб-кодингу: як взяти участьУ Києві пройде перший хакатон з вайб-кодингу: як взяти участь
Державна платформа Brave1 оголошує гранти до 100 млн грн для ШІ-розробниківДержавна платформа Brave1 оголошує гранти до 100 млн грн для ШІ-розробників
Код, згенерований інструментами ШІ, створює вдесятеро більше проблем безпекиКод, згенерований інструментами ШІ, створює вдесятеро більше проблем безпеки
Microsoft: до 30% коду компанії написано штучним інтелектом

Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows

Білл Гейтс назвав три професії, які не зникнуть через розвиток ШІ. Серед них є айтівці

Це насторожує: ChatGPT тепер знаходить та фіксить баги в коді

Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek

Переплюнув TikTok і Instagram: ChatGPT став найбільш зростаючим застосунком в історії

Дослідники знайшли спосіб зламати ChatGPT: ШІ лається на покемонів і Reddit

«Вбивця Google»: Microsoft інтегрує штучний інтелект ChatGPT в пошуковик Bing

ChatGPT і новий ШІ можуть залишити індійських айтівців без роботи — JPMorgan

Чатбот Microsoft Bing на GPT-4 тепер доступний всім бажаючим: як скористатися

Одного з найкращих розробників Microsoft викрили у перегляді VR-порно на роботі

GitHub випустив оновлену версію Copilot X на GPT-4: можна кодити голосом

GPT-4 з’явиться наступного тижня: Microsoft обіцяє відео та мультимодальність

Microsoft запустив безкоштовний відеокурс Java (і не тільки)

GitHub звільняє 300 працівників і закриває всі офіси

«Епоха розквіту»: з'явилися зарплати розробників, дизайнерів і менеджерів Microsoft за 2022 рік

З IT-галузі у світі за місяць звільнили не менше 16 тисяч людей — які компанії вже скорочують співробітників

Google, Meta, Amazon і Microsoft після масових звільнень наймають малооплачуваних іноземців

Новий безкоштовний інструмент Microsoft створює 90-хвилинні подкасти з тексту

Офіційно: $10 млрд інвестицій Microsoft у розробника ChatGPT підуть на інтеграцію Azure

З 2025 року Microsoft почне стягувати плату за оновлення Windows 10: скільки доведеться платити

Програміст пообіцяв прискорити Python у п'ять разів — його одразу найняв Microsoft

Швидкий та економний: Microsoft планує в березні запустити «перебудований з нуля» Teams

Як знайти роботу в IT та пройти співбесіду: рекомендації Microsoft

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Популярність IT-спеціальностей серед українських випускників знижується другий рік поспіль
Новини - 1 місяць назад
Grok 4 стає безкоштовною, разом з генератором відео
Новини - 4 тижні назад
У ChatGPT може з’явитись реклама
Новини - 1 тиждень назад
ChatGPT буде повідомляти батькам про діалоги з їхньою дитиною
Новини - 3 тижні назад
Розробник підлаштував свій режим сну під дію тарифу Claude Pro
Новини - 3 тижні назад
Сем Альтман розповів про GPT-6 і нову версію інструменту кодування Codex
Новини - 3 тижні назад
Асоціація IT Ukraine розкритикувала заяви Гетманцева про «схеми з ФОП»
Новини - 6 днів назад
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
Новини - 1 тиждень назад
Нова LLM-модель Grok Code Fast 1 бреше про результати своєї роботи
Новини - 2 тижні назад
Журналістка без досвіду в IT за два дні стала професійним вайб-кодером

Новини

Google оновила генератор відео Veo 3 та знизила тарифи

 2 хвилини назад

Microsoft запроваджує нові правила роботи в офісі

 1 годину назад

Новачки все менше шукають роботу у фронтенді

 4 години назад

Microsoft випустила інсайдерську збірку Visual Studio 2026

 5 години назад

Claude тепер може створювати та редагувати файли

 7 години назад

Користувачі Windows зможуть працювати з файлами без необхідності їх відкривати

 24 години назад

Nvidia відкрила для українських студентів безкоштовний доступ до 11 курсів про штучний інтелект

 1 день назад

Google додає в Gemini підтримку аудіофайлів, завантаження папок з кодом і репозиторіїв

 1 день назад

Microsoft спрощує написання формул в Excel завдяки автодоповненню Copilot

 1 день назад

«Наймасштабніша JS-атака в історії»: хакери зламали обліковий запис NPM

 1 день назад

Спецпроєкти

AI Cyber Forum 2025 збере експертів та інноваторів з mono, Intellias та не тільки. Подія – безплатна
Топ текстів тижня
1.
Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань
2.
«Тепер важлива не кваліфікація, а ключові слова»: IT-фахівці розчаровані автоматизованим аналізом резюме
3.
Google випустила бету бібліотеки Compose 1.2 — базовий інструментарій для створення user-інтерфейсів в Android
4.
На GitHub виклали оригінальний код BASIC 1978 року
5.
Міноборони розширило функціонал мобільного додатку Резерв+
6.
Державна платформа Brave1 оголошує гранти до 100 млн грн для ШІ-розробників
7.
Середній вік співробітників IT-компаній зріс на 5 років, кількість зумерів скоротилась вдвічі
8.
«Наймасштабніша JS-атака в історії»: хакери зламали обліковий запис NPM
9.
Кирило Буданов пообіцяв зламати новий російський месенджер MAX
10.
Google нарешті озвучує ліміти використання Gemini

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: