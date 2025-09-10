Microsoft запроваджує нові правила роботи в офісі

Microsoft вимагатиме від більшості своїх співробітників працювати в офісі щонайменше три дні на тиждень. Нові правила повернення до офісної роботи будуть запроваджені поетапно. Вони торкнуться лише частини персоналу Microsoft, і будуть деякі винятки, пише Windows Central.

Наприклад, ті співробітники Microsoft, які проживають у межах 50 миль від головного офісу компанії в Редмонді, повинні працювати на місці три дні на тиждень найпізніше з кінця лютого 2026 року. Пізніше Microsoft запровадить схожі правила в інших місцях США, а потім і в закордонних офісах.

Microsoft надаватиме винятки деяким співробітникам, якщо у них на робочому місці відсутні колеги, зацікавлені сторони або клієнти. Компанія також розгляне виняток, якщо поїздка співробітника на роботу є «надзвичайно довгою або складною, наприклад, включає кілька видів транспорту».

Працівники мають час до 19 вересня 2025 року, щоб подати заявку на виняток.

Деякі посади, такі як менеджери з обслуговування клієнтів, консультанти та фахівці з польового маркетингу, будуть звільнені від обов’язку повернутися до роботи в офіс. За словами представників Microsoft, ці посади «вимагають гнучкості для зустрічей з клієнтами або партнерами», тому не має сенсу вимагати від них роботи на місці.