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Новини 06/06/2025

У Windows 11 з’явиться новий текстовий редактор Edit, легший за Блокнот. Він працюватиме з командного рядка

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Microsoft готує додати у Windows 11 новий «легкий» текстовий редактор Edit. Він важить всього 230 Кбайт і, за словами розробників, нагадує класичний MS-DOS Editor, але з сучасним інтерфейсом і елементами управління, як у Visual Studio Code. Про це пише PC World.

Після припинення підтримки WordPad компанія Microsoft додала кілька функцій в Блокнот, що викликало критику з боку користувачів, які цінували цей редактор саме за його простоту. У відповідь Microsoft вирішила запропонувати альтернативу — новий мінімалістичний текстовий редактор Edit.

Edit запускається через командний рядок. Щоб відкрити текстовий файл для базового редагування, потрібно ввести команду edit, а потім натиснути на клавішу Enter. Edit дозволяє перемикатися між документами, переходити до певного рядка та виконувати інші прості операції. При цьому в ньому немає форматування, функцій на базі штучного інтелекту чи інших сучасних можливостей. 

Edit має одне серйозне обмеження: в ньому не можна зберігати файли. Тому після редагування текст потрібно скопіювати в іншу програму, наприклад, у Блокнот, Visual Studio Code або Word. Це пов’язано з тим, що програма все ще перебуває в активній розробці, і її функціональність доопрацьовується.

На цей час редактор доступний лише через установку з GitHub, але Microsoft підтвердила, що найближчим часом планує зробити його стандартним текстовим редактором у Windows 11, але тільки для командного рядка. Точна дата релізу поки невідома, але, швидше за все, він з’явиться не раніше, ніж за кілька місяців.

Нагадаємо, що кілька днів тому компанія Microsoft розробила новий спрощений спосіб запуску C# з командного рядка.

Партнер видання

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