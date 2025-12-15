logo

15/12/2025

Microsoft оприлюднила системні вимоги до ігрових ПК на Windows 11

Дмитро Сімагін

Журналіст

Microsoft вперше опублікувала детальні системні вимоги до ігрових ПК під Windows 11, розділивши їх на мінімальні та рекомендовані, пише Neowin. 

Інструкція охоплює процесори, відеокарти, оперативну пам’ять, накопичувачі та навіть монітори. Мета гайда – допомогти користувачам зібрати збалансовану систему, не переплачуючи за надмірну потужність.

Microsoft ділить ігрові ПК на три умовні класи:

Ігри початкового рівня (1080p, середні налаштування)

  • Процесор: Принаймні сучасний чотириядерний, такий як AMD Ryzen 5 5600 або Intel Core i5-12400
  • Відеокарта: NVIDIA GTX 1660 Super або AMD Radeon RX 6600

Ігри середнього рівня (1440p, високі налаштування)

  • Процесор: 6-ядерний або кращий, наприклад, AMD Ryzen 5 7600 або Intel Core i5-13600K
  • Графічний процесор: NVIDIA RTX 3060 Ti / 4060 Ti або AMD Radeon RX 6700 XT

4K-ігри

  • Процесор: 8-ядерний або кращий, наприклад, AMD Ryzen 7 7800X3D або Intel Core i7-13700K
  • Відеокарта: NVIDIA RTX 4080 або AMD Radeon RX 7900 XTX

В Microsoft уточнюють, що при високій роздільній здатності основне навантаження лягає саме на відеокарту, а не процесор. Тому сліпо гнатися за топовим CPU не завжди має сенс.

Окремо компанія нагадує про Game Mode у Windows 11. За словами Microsoft, він знижує фонову активність системи та пріоритизує ігрові процеси, допомагаючи стабілізувати частоту кадрів.

Щодо пам’яті, то тут рекомендації досить прості:

  • 16 ГБ ОЗУ — для більшості сучасних ігор;
  • 32 ГБ – для важких проектів, модів та паралельних завдань.

Для зберігання ігор Microsoft радить SSD від 1 ТБ, наголошуючи на важливості NVMe-накопичувачів. Вони дозволяють використовувати технологію DirectStorage, при якій дані завантажуються безпосередньо у відеокарту, скорочуючи завантаження та підвантаження рівнів.

В інструкції є також рекомендації щодо вибору моніторів. Microsoft вважає 144 Гц оптимальним мінімумом, а 165-240 Гц актуальними для ігор з важкою графікою. Також компанія рекомендує враховувати час відгуку та тип матриці – IPS, VA або OLED.

Окремий акцент зроблений на простому, але часто-густо ігнорованому моменті: немає сенсу купувати залізо під 240 fps, якщо монітор фізично їх не підтримує.

