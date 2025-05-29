Microsoft розробила спрощений спосіб запуску C# з командного рядка

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Компанія Microsoft розробила новий спрощений спосіб запуску C# з командного рядка. Цей спосіб призначений як для написання скриптів, так і для навчання, реалізований за допомогою «ігнорованих директив», які будуть додані до мови в майбутньому релізі .NET 10. Про це повідомляє DevClass.

Минулого тижня на заході компанії Build у Сіетлі головний архітектор Деміан Едвардс продемонстрував, як запускати файл коду C# однією командою в командному рядку:

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dotnet run hello.cs

Якщо розробник працює в Linux, він може використовувати команду:

./hello.cs

Цей спосіб запуску залежить від нових ігнорованих директив попередньої обробки, які будуть додані до C# 10, майбутнього релізу з довгостроковою підтримкою, який очікується наприкінці цього року. Пропозиція, вперше розроблена у 2020 році, стосується директив, які ігноруються мовою, але мають інші значення.

Едвардс описав цю функцію як «новий спосіб роботи з C#». За його словами, вона буде ідеальною для тих, хто тільки починає вивчати мову, оскільки «це позбавляє від всього, що не є C#». Також нова функція стане корисною для написання скриптів. Він додав, що подібний підхід вже доступний в інших мовах програмування, таких як Python, Go та Rust, і що «ми відставали, але наздоганяли в .NET 10».

Архітектор .NET продемонстрував робочий вебзастосунок, а також Hello World. Він сказав, що продуктивність у поточній попередній версії .NET 10, першій публічній реалізації, була низькою, але в пізніших попередніх версіях вона має покращитися.

Варто зауважити, що C# має режим скриптування вже понад 10 років і вже підтримує запуск файлів .csx за допомогою команди «dotnet script». Також існує стороннє рішення для скриптування C# під назвою CS-Script.

Незважаючи на цю попередню роботу, спільнота розробників оцінина новинку з ентузіазмом. «Про це постійно пишуть на Reddit. Люди переходять на C# з Python чи іншої мови і спантеличені, що не можуть просто написати один файл .cs та запустити його. Тепер велика прогалина заповнюється», — сказав один розробник.

C# широко використовується у спільноті Microsoft, але компанії ще є над чим працювати, щоб переконати інших розробників, що .NET та C# варті їхньої уваги. Для цього треба зробити .NET більш доступним, особливо на Linux та Mac.

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