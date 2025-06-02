Блокнот отримав підтримку форматування Markdown

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Microsoft оновила одну з найстаріших програм для Windows — текстовий редактор Блокнот, додавши підтримку форматування Markdown. Завдяки цьому користувачі Windows 11 можуть виділяти текст жирним шрифтом, курсивом або використовувати маркіровані та нумеровані списки. Про це пише Windows Latest.

Незважаючи на вдосконалення, дехто вважає, що це суперечить початковій простоті Блокнота.

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«Notepad — це не додаток для нотаток (OneNote вже є), це текстовий редактор. Не використовуйте його для форматування Markdown. Ви роздуваєте основні компоненти, які мають бути мінімалістичними та стабільними. Нам не потрібні Markdown чи інтегрований Copilot», — пише один з користувачів X.

Розмітка Markdown, яка з’явилася на панелі інструментів Блокнота, дозволяє застосовувати такі параметри форматування тексту, як заголовок, жирний шрифт і курсив. Поруч знаходиться кнопка, яка перетворює рядки на списки, а також можна вставляти URL-адреси безпосередньо між текстом. Також з’явилася кнопка «Скасувати форматування».

Хоча функція форматування увімкнена за замовчуванням, її можна вимкнути в налаштуваннях. У Microsoft заявили, що нові функції редагування не уповільнюють роботу текстового редактора та не вимагають більше ресурсів.

Раніше в ролі проміжного інструменту між Блокнотом та Word виступав текстовий редактор WordPad. Однак його видалили з виходом Windows 11 24H2.

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