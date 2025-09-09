logo

Новини 09/09/2025

Користувачі Windows зможуть працювати з файлами без необхідності їх відкривати

Дмитро Сімагін

Журналіст

Microsoft тестує нові функції Провідника на базі штучного інтелекту, які дозволяють користувачам Windows 11 працювати із зображеннями та документами без необхідності відкривати ці файли. Про це інформує Bleeping Computer.

Наразі новинку під назвою AI actions можна використовувати лише для видалення фону, стирання об’єктів та розмиття фону у файлах зображень JPG, JPEG та PNG. Пізніше ці можливості розширяться.

«Завдяки AI actions в Провіднику ви можете глибше взаємодіяти зі своїми файлами, натискаючи праву кнопку миші, щоб швидко виконувати такі дії, як редагування зображень або підсумовування документів», — запевняють в Microsoft.

Особливістю AI actions є те, що редагування відбувається без необхідності відкривати файл.

Учасники програми попереднього доступу Windows Insider можуть спробувати AI actions у Провіднику, вибравши пункт «AI actions» в контекстному меню правої кнопки миші на підтримуваному файлі зображення.

Нові функції штучного інтелекту стають доступними для учасників програми Windows Insider на Canary Channel, які встановили збірку Windows 11 Insider Preview збірки 27938.

Нагадаємо, що Microsoft додала нову функцію Copilot в Excel, яка автоматично доповнює формули під час введення. Автодоповнення може пропонувати варіанти та автоматично завершує формули, щойно користувач вводить «=».

 

