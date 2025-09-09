Microsoft спрощує написання формул в Excel завдяки автодоповненню Copilot

Microsoft додає нову функцію Copilot в Excel, яка автоматично доповнює формули під час введення. Автодоповнення може пропонувати варіанти та автоматично завершує формули, щойно користувач вводить «=». Про це пише Neowin.

Нова функція працює наступним чином: як тільки людина вводить в клітинку символ «=», Copilot аналізує контекст книги, використовуючи заголовки, сусідні клітинки, формули та таблиці, і пропонує варіант формули. Поряд із пропозицією користувачі також отримають попередній перегляд результату та короткий текстовий опис призначення формули.

Коли користувач починає вводити більше символів після “=”, Copilot оновлює свої пропозиції в режимі реального часу, доки не буде знайдено відповідний збіг для автозаповнення формули.

Поки що нова функція автодоповнення не може пропонувати варіанти формул, які посилаються на дані з інших робочих аркушів. Однак не виключено, що Microsoft готує щось подібне в черговому оновленні.

Щоб максимально ефективно використовувати автодоповнення формул, Microsoft надає кілька порад:

Якщо ви введете «=», і нічого одразу не з’явилось, просто зачекайте кілька секунд — завантаження пропозицій Copilot може зайняти деякий час. Під час генерації формули Copilot індикатор виконання відображатиметься вздовж нижньої межі комірки.

Автозаповнення формул працює найкраще, коли є чіткі підписи/заголовки, які допомагають уточнити необхідний контекст. Додавання описових підписів у заголовок або сусідні клітинки значно допомагає цьому процесу.

Якщо важко знайти правильну формулу, тоді спробуйте уточнити контекст і додати додаткові деталі в сусідні клітинки або заголовки для кращих результатів.

Якщо знак "=" не дає очікуваної формули, почніть вводити додаткові символи, і функція автодоповнення запропонує варіанти, які краще відповідають вашому введенню.

Нова функція доступна для користувачів Copilot у веб-версії Excel і лише англійською мовою. У майбутньому вона також з’явиться в Excel для настільних комп’ютерів з підтримкою додаткових мов.