Новини 24/12/2025 16:57

США скасовують принцип лотереї при видачі робочих віз H-1B: як це вплине на IT-фахівців

Дмитро Сімагін

Журналіст

Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про скасування лотерейної системи при видачі іноземним працівникам робочих віз H-1B. Замість цього візи будуть видаватись за іншим пріоритетом, де перевага надається розміру майбутньої зарплати та кваліфікації іноземця, пише ABC News.

Нові правила набудуть чинності 27 лютого 2026 року та застосовуватимуться до майбутнього сезону реєстрації на H-1B. Щороку США видають громадянам інших країн 65 000 робочих він плюс додаткові 20 000 віз для осіб зі ступенем магістра або вище.

Представник Служби громадянства та імміграції США Метью Трагессер заявив, що лотерея при видачі віз «експлуатувалась компаніями, зацікавленими в дешевій робочій силі», а нова модель має захистити заробітні плати та умови праці американців.

В останні роки найбільшими одержувачами H-1B були переважно IT-компанії: Amazon, Tata Consultancy Services, Microsoft, Apple та Google, а найбільша концентрація власників віз припадала на Каліфорнію.

Раніше цього року президент Дональд Трамп підписав указ про запровадження щорічного збору за візу H-1B у розмірі $100 000 для кожного іноземного працівника. Також Трамп запровадив візу у вигляді «золотої картки» вартістю $1 мільйон, яка надає право жити і працювати в США.

Представники уряду США переконані, що нова система «запровадить зважений процес відбору, який збільшить ймовірність того, що візи H-1B будуть видані висококваліфікованим та високооплачуваним іноземним працівникам». 

