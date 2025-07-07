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Новини 07/07/2025

У першому півріччі 2025 року IT-компанії США скоротили 94 000 працівників

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

За перше півріччя 2025 року американські технологічні компанії звільнили близько 94 тисяч співробітників. Причиною стало активне впровадження інструментів штучного інтелекту. Про це йдеться в дослідженні Final Round AI. 

Незважаючи на відносно спокійний грудень 2024 року (“лише” 3000 звільнень), у січні компанії почали масові скорочення. У перший місяць цього року було звільнено близько 16 тисяч співробітників. Скорочення персоналу торкнулося таких великих корпорацій, як Microsoft, IBM, Amazon та інші. Деякі компанії проводили звільнення в декілька етапів, заявляючи про намір поступово заміняти співробітників штучним інтелектом.

У лютому звільнення продовжились (19 тисяч). Після невеликого затишшя в березні та квітні, у травні було встановлено новий рекорд — 24 тисяч звільнених за один місяць. 

Під скорочення у першу чергу потрапляють фахівці з кадрів, служби підтримки, автори контенту та інший персонал, чиї обов’язки найпростіше автоматизувати за допомогою штучного інтелекту. При цьому не йдеться про кризу чи фінансові труднощі — як наголошують аналітики, звільнення відбуваються заради підвищення прибутковості бізнесу. Наприклад, Microsoft за перший квартал 2025 року збільшила виторг на 13%, до $70,1 млрд, при цьому скоротивши близько 15 тисяч робочих місць і відмовившись від розширення штату.

Така тенденція викликає побоювання серед співробітників IT-індустрії та профспілок: експерти попереджають про можливе загострення проблеми безробіття та необхідність адаптації ринку праці до нових реалій.

Партнер видання

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