У першому півріччі 2025 року IT-компанії США скоротили 94 000 працівників

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За перше півріччя 2025 року американські технологічні компанії звільнили близько 94 тисяч співробітників. Причиною стало активне впровадження інструментів штучного інтелекту. Про це йдеться в дослідженні Final Round AI.

Незважаючи на відносно спокійний грудень 2024 року (“лише” 3000 звільнень), у січні компанії почали масові скорочення. У перший місяць цього року було звільнено близько 16 тисяч співробітників. Скорочення персоналу торкнулося таких великих корпорацій, як Microsoft, IBM, Amazon та інші. Деякі компанії проводили звільнення в декілька етапів, заявляючи про намір поступово заміняти співробітників штучним інтелектом.

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У лютому звільнення продовжились (19 тисяч). Після невеликого затишшя в березні та квітні, у травні було встановлено новий рекорд — 24 тисяч звільнених за один місяць.

Під скорочення у першу чергу потрапляють фахівці з кадрів, служби підтримки, автори контенту та інший персонал, чиї обов’язки найпростіше автоматизувати за допомогою штучного інтелекту. При цьому не йдеться про кризу чи фінансові труднощі — як наголошують аналітики, звільнення відбуваються заради підвищення прибутковості бізнесу. Наприклад, Microsoft за перший квартал 2025 року збільшила виторг на 13%, до $70,1 млрд, при цьому скоротивши близько 15 тисяч робочих місць і відмовившись від розширення штату.

Така тенденція викликає побоювання серед співробітників IT-індустрії та профспілок: експерти попереджають про можливе загострення проблеми безробіття та необхідність адаптації ринку праці до нових реалій.

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