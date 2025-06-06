СЕО знають, що через штучний інтелект будуть звільнення, але всім брешуть — софтверні інвестори

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Керівники компаній часто вводять в оману, розповідаючи, що штучний інтелект лише підвищить продуктивність і не забере ні в кого роботу. За зачиненими дверима риторика зовсім інша — про це в останньому випуску подкасту Twenty Minute VC розповіли софтверні інвестори Джейсон Лемкін і Рорі О’Дрісколл, пише Business Insider.

«Компанії намагаються підготувати до цього свої команди, але у відповідь багато негативу. Тому CEO намагаються підсолодити пігулку та кажуть, що навпаки наймають. Це ніби згладжує напругу. При цьому усі знають, що їм не потрібно 30-40% нинішньої команди», — пояснює Лемкін.

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«Людям важко це чути. Але навряд чи можна розраховувати на чесність від СЕО», — додав інвестор.

Генеральні директори не говорять про майбутні звільнення, тому що співробітники перелякаються, стверджує партнер Scale Venture Partners Рорі О’Дрісколл. У публічний простір виходять «дуже банальні заяви» із «стандартних корпоративних формулювань, якими зазвичай говорять про штучний інтелект».

«Нікого не звільнять. У вас просто будуть цікавіші завдання. Ось так зараз ця брехня звучить», — зазначив О’Дрісколл.

З іншого боку є деякі компанії, які навпаки, голосно заявляють, що люди їм більше не потрібні, тому що є ШІ, а потім знову повертаються до найму. Так сталося, наприклад, зі шведським фінтехом Klarna.

На думку Лемкіна, масові звільнення, пов’язані з поширенням інструментів штучного інтелекту, будуть протягом найближчих двох років. При цьому загальна чисельність співробітників, на його думку, залишиться незмінною. О’Дрісколл вважає, що приріст ефективності справді буде, але при цьому зникнуть робочі місця, які б продовжили існувати, якби не було штучного інтелекту. На його переконання, компанії поступово будуть зменшувати найм — на 2-3% щороку. Найсильніше «пригальмують» IT-компанії.

Нагадаємо, що днями Сундар Пічаї, який очолює Google з 2015 року, заявив, що його компанія продовжуватиме збільшувати число розробників щонайменше до 2026 року, наголосивши, що людський талант залишається ключовим, навіть попри нарощення інвестицій в штучний інтелект.

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