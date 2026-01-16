Meta закриває проект Workrooms — віртуальні простори для віддаленої роботи

Керівництво Meta ухвалило рішення припинити підтримку Workrooms як окремого додатку з 16 лютого 2026 року. Цей проект, анонсований незадовго до перейменування компанії Facebook на Meta, позиціонувався як віртуальний простір для віддаленої спільної роботи в Метавсесвіті, повідомляє The Verge.

Для участі у нараді Workrooms у вигляді віртуального аватару користувач мав придбати гарнітуру Meta Quest. Тепер Meta оголосила, що більше не буде пропонувати свої гарнітури та програмне забезпечення як послугу для бізнесу. «Ми припиняємо продаж керованих сервісів Meta Horizon та версій товарів Meta Quest для бізнесу з 20 лютого 2026 року», — заявлено в офіційному повідомленні компанії.

Як раніше повідомлялось, Meta оголосила про звільнення 10% або понад 1000 співробітників підрозділу Reality Labs. Хоча компанія все ще розвиває проект smart-окулярів, які користуються чималим попитом, ймовірно, що мрії про віртуальну реальність добігають до кінця.

Спочатку стало відомо, що в результаті скорочень в Meta повністю закрилися три студії розробки VR-ігор. Разом з цим компанія відмовилася від подальшої розробки фітнес-програми для VR Supernatural, а також фактично розпустила студію, що стояла за грою Batman: Arkham Shadow.

Припускають, що тепер Meta зосередиться на перенесенні деяких функцій Horizon та інструментів для створення контенту на мобільні пристрої. За даними джерела, компанія продовжить розвивати Метавсесвіт, але з фокусом на смартфони замість гарнітур для віртуального простору.

Нагадаємо, що Meta вимагає від розробників використовувати зовнішні платформи, щоб працювати швидше.