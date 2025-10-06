logo

Новини 06/10/2025 12:43

Meta вимагає від розробників використовувати зовнішні платформи, щоб працювати швидше

Дмитро Сімагін

Журналіст

Meta Superintelligence Labs (MSL) вимагає від своєї дослідницької команди Product and Applied Research (PAR), яку очолює колишній CEO GitHub Нет Фрідман, перейти з повільної внутрішньої інфраструктури компанії на популярні інструменти та платформи розробки на кшталт Vercel. Про це свідчать внутрішні документи Meta, отримані Business Insider.

В одному з документів стверджується, що поточні системи Meta, розраховані на мільярди користувачів та величезні команди, «надто довго» деплоять зміни і «не підходять для вайб-кодингу». Паралельно MSL будує внутрішню альтернативу під назвою Nest — платформу для розміщення TypeScript-додатків всередині інфраструктури Meta, з планом довести розгортання до двох хвилин.

В іншому документі йдеться, що зв’язка Vercel та GitHub вже використовується розробниками PAR для прискореного створення прототипів: на цих платформах працює не менше десяти проектів, оновлення викочуються за хвилини. У документах наголошується, що використання зовнішніх інструментів дозволяє обійти обмеження власних систем Meta, створених «для минулої доби».

Всередині компанії зростає тиск на співробітників: Meta відстежує використання інструментів штучного інтелекту через дашборди. Учасники добровільної програми відстеження продуктивності Level Up видають бейджі за активність. У Reality Labs має на меті підняти частку користувачів ШІ-інструментів вище 75% (за даними на червень показник зріс з 30% до 70%).

Нагадаємо, що два тижні тому компанія Meta представила нову LLM-модель для розробки програмного забезпечення під назвою Code World Model (CWM). Стверджується, що вона здатна передбачати поведінку програми до її запуску, у тому числі виявляти ризик зациклювання.

