Windows 11 таємно робить скріншоти, коли ви граєте у відеоігри

Користувач форуму ResetEra помітив, що інструмент на базі штучного інтелекту Microsoft Gaming Copilot, який автоматично встановлюється на ПК з Windows 11, надсилав скріншоти та знімки всього, що відтворювалося на його комп’ютері, до Microsoft як частину мережевого трафіку. Автор допису припускає, що Microsoft використовує ці дані для подальшого навчання своїх LLM-моделей. Про це повідомляє Wccftech.

Параметр надсилання скріншотів увімкнено за замовчуванням, а це означає, що якщо користувач його не вимкне, то Microsoft буде постійно слідкувати за тим, як ви граєте у відеоігри.

Журналісти сайту Wccftech підтвердили, що при переході до Game Bar — Gaming Copilot — Налаштування — Privacy, опція «Навчання моделі на тексті» (Model training on text) для Gaming Copilot за замовчуванням активована.

Щоб заборонити збір даних, необхідно відкрити Game Bar та в налаштуваннях вручну вимкнути всі пункти, пов’язані з «Тренуванням моделі» та «Персоналізацією даних».

Також у Windows 11 є інші опції для навчання Gaming Copilot, які використовують будь-які голосові розмови геймера під час гри, хоча ця функція не ввімкнена за замовчуванням.

Нагадаємо, що після того, як кілька тижнів тому Microsoft оголосила про значне підвищення цін на свої консолі Xbox останнього покоління, корпорація вирішила підняти вартість на комплекти розробника Xbox (XDK). До підвищення вони коштували $1500. Тепер Microsoft підвищує ціну XDK на $500 або на 33%, доводячи її до $2000.