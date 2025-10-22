Microsoft значно підвищує ціни на комплекти розробника Xbox

Після того, як кілька тижнів тому Microsoft оголосила про значне підвищення цін на свої консолі Xbox останнього покоління, корпорація вирішила підняти вартість на комплекти розробника Xbox (XDK). Ці спеціалізовані апаратні комплекти із вбудованим програмним забезпеченням широко використовуються для розробки та тестування ігор, сумісних з Xbox, повідомляє Neowin.

До підвищення комплекти розробника Xbox коштували $1500. Тепер Microsoft підвищує ціну XDK на $500 або на 33%, доводячи її до $2000.

«Коригування відображає макроекономічні зміни… Ми, як і раніше, прагнемо надавати високоякісні інструменти та підтримку для ваших розробників», — стверджується в заяві Microsoft.

Зміни впроваджуються негайно, на відміну від підвищення цін на домашні консолі, про яке було попереджено заздалегідь. Водночас, зростання вартості XDK поки не стосується Сполучених Штатів.

Microsoft нещодавно також внесла суттєві зміни до своєї програми підписки Game Pass. Користувачам запропонували за план Ultimate платити більше на 50%. Крім того, змінився вміст майже кожного рівня.

З огляду на те, що підвищення цін торкнулося майже всіх аспектів обладнання та послуг Xbox, цілком можливо, що наступним кроком стане підвищення цін на ігри. Microsoft ще на початку цього року хотіла підвищити ціни на ігри власного виробництва для Xbox до $80, але зрештою не зробила цього.