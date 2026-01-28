logo

Новини 28/01/2026 10:41

1,5 млн встановлень мають два шкідливих розширення VS Code. Вони викрадають ваш код

Дмитро Сімагін

Журналіст

Дослідники Koi Security виявили два шкідливих розширення VS Code, які рекламуються як помічники кодування на базі штучного інтелекту. Насправді вони також мають приховані функції для пересилання даних розробників на сервери, що базуються в Китаї. Про це повідомляє The Hacker News.

Обидва розширення були встановлені 1,5 мільйона разів і досі доступні для завантаження з офіційного Visual Studio Marketplace:

  • ChatGPT — 中文版 (ID: whensunset.chatgpt-china) — 1 340 869 встановлень.
  • ChatGPT — ChatMoss（CodeMoss）(ID: zhukunpeng.chat-moss) — 151 751 встановлення.

Компанія Koi Security заявила, що розширення функціональні та працюють належним чином, але вони мають додатковий прихований функціонал: фіксують кожен файл, який ви відкриваєте, та кожну модифікацію коду. Всі ці дані пересилаються на сервери, розташовані в Китаї, без відома чи згоди користувачів. Хакерська кампанія отримала кодову назву MaliciousCorgi.

Особливо небезпечною цю діяльність робить те, що розширення працюють саме так, як заявлено, надаючи пропозиції автозаповнення та пояснюючи помилки кодування, тим самим уникаючи будь-яких тривожних сигналів та знижуючи підозри користувачів.

Розширення також включають функцію моніторингу в режимі реального часу, яку можна дистанційно активувати сервером. Вона вилучає вміст до 50 файлів у робочій області. У режимі веб-перегляду розширення також присутній прихований iframe з нульовим пікселем, який завантажує чотири комерційні комплекти розробки аналітичного програмного забезпечення (SDK) для ідентифікації пристроїв та створення розширених профілів користувачів.

Чотири використані SDK — це Zhuge.io, GrowingIO, TalkingData та Baidu Analytics, усі є китайськими платформами для аналізу даних.

GitHub, дочірня компанія Microsoft, закликає розробників використовувати довірені токени для публікації коду та деталізовані токени доступу із примусовою двофакторною автентифікацією (2FA) для захисту ланцюжка постачання програмного забезпечення. 

Станом на вересень 2025 року GitHub скасувала підтримку застарілих класичних токенів та обмежила деталізовані токени з дозволами на публікацію коротшим терміном дії, видаливши опцію обходу 2FA для локальної публікації пакетів.

Нагадаємо, що за даними CERT-UA хакери активно маскуються під українські благодійні фонди.

1,5 млн встановлень мають два шкідливих розширення VS Code. Вони викрадають ваш код

 28.01.2026 10:41

OpenAI випустила безкоштовний текстовий редактор на базі ChatGPT

 28.01.2026 09:34

Через автоматизацію кандидати все частіше відмовляються від коротких резюме

 27.01.2026 15:57

Нове розширення MCP Apps дозволяє відкривати сторонні сервіси в Claude

 27.01.2026 15:01

Kimi 2.5 стала першою LLM-моделлю, яка вміє писати код по зображенню та відео

 27.01.2026 12:42

Gemini тепер сам підбирає найкращий час для онлайн-зустрічей

 27.01.2026 11:39

В Instagram, Facebook і WhatsApp з'являться преміум-підписки

 27.01.2026 09:38

Незважаючи на протести, Microsoft запустить функцію, яка відстежує місцезнаходження співробітників

 26.01.2026 16:33

У Сумах програміст судився з роботодавцем через повернення до офісу

 26.01.2026 15:02

Кількість нових програм в App Store за рік зросла на 60%

 26.01.2026 12:29

Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
