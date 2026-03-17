Google Gemini отримав нову функцію в стилі ChatGPT

В інтерфейсі чат-боту Google Gemini з’явилось розгалуження діалогів. Ця функція дозволяє користувачам створювати паралельні гілки розмови з будь-якого моменту чату для глибшого дослідження ідей. Аналогічна функція вже давно існує в ChatGPT, пише Android Authority.

Google нарешті розв’язує проблему лінійних діалогів через впровадження нового способу взаємодії. Тепер користувачі можуть брати будь-яку відповідь з чат-боту та починати з неї нову гілку обговорення. Це позбавляє потреби копіювати довгі промпти в нові вікна або заплутувати штучний інтелект суперечливими інструкціями в одній гілці. Контекст діалогу буде збережено з того самого моменту, з якого почалося відгалуження.

Інтеграція працює через контекстне меню або елемент меню з трьома крапками. Просто натисніть збоку від відповіді Gemini на три крапки та оберіть «Гілка в новому чаті». Після цього Gemini миттєво відкриє нову розмову як початковим контекстом та позначить її тегом «Гілка:», щоб ви могли відрізнити її від основної теми.

Оновлення інтерфейсу допоможе програмістам, які тестують різні підходи до розв’язання однієї задачі. Творчі спеціалісти також оцінять можливість працювати над варіативним контентом у межах одного проекту. Швидкість роботи при цьому залишиться високою попри зростання складності структури даних.

Трансформація в робоче середовище

Якщо порівнювати з класичними методами роботи, то цей підхід економить до третини часу на уточнення запитів. Чат-бот Gemini трансформується у повноцінне робоче середовище, де кожна ідея має власну траєкторію розвитку. Офіційне розгортання функції для всіх користувачів розпочнеться вже протягом наступних тижнів.

«Ми бачимо, як користувачі прагнуть більшої нелінійності у роботі з нейромережами», — повідомили представники Google.

Перемога у битві за лояльність аудиторії залежатиме від дрібних деталей комфорту, які пропонує цей популярний сервіс для роботу зі штучним інтелектом. Очікується, що користувачі позитивно відреагують на зміни, оскільки вони роблять технології ближчими до природного способу людського мислення.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn