Новини 11/03/2026 10:51

Gemini в Google Docs тепер самостійно пише тексти. Але не для всіх

Дмитро Сімагін

Автор новин

Google перетворює хмарний редактор на інтелектуальний конвеєр. LLM-модель Gemini в Google Docs бере на себе створення чернеток та структурування складних даних за лічені секунди.

Користувачі хмарного сервісу роботи з документами отримали доступ до нового потужного інструменту. Система штучного інтелекту Google Gemini тепер може генерувати повноцінні статті, звіти та офіційні листи за коротким текстовим описом, пише 9to5google. 

Gemini в Google Docs тепер самостійно пише тексти

Щоб почати роботу, достатньо ввести запит на новій інтегрованій в Google Docs панелі Gemini.

«Просто опишіть, що ви хочете створити, і Gemini виконає ваші інструкції, синтезуючи інформацію з Gmail, Google Диска, Chat та інтернету», — пояснюють в Google.

Оновлення дозволяє LLM розуміти контекст попередніх файлів у сховищі Drive для збереження індивідуального стилю автора. Раніше подібні операції вимагали ручного перенесення фрагментів тексту, нині нейромережа самостійно збирає необхідну інформацію з різних джерел.

Нові горизонти автоматизації

Одна з головних переваг нової системи в тому, что модель Gemini навчили працювати з таблицями та складними списками зі збереженням вихідного формату документа. Якщо раніше сервіс пропонував лише окремі стилістичні правки, то нинішній апдейт перетворює його на повноцінного співавтора. Алгоритми миттєво адаптують тон повідомлення під цільову аудиторію та пропонують варіанти від сухого ділового до легкого розмовного стилю.

Продуктивність та вартість підписки

Доступ до розширених функцій відкриють не всім — вони залишаться частиною преміального пакета Workspace, хоча базові елементи все ж покажуть для безкоштовних користувачів. 

Google запевняє: завдяки оновленню Google Docs фахівці отримують інструмент, здатний скоротити час на підготовку типових документів майже вдвічі. Технологія забирає на себе технічну рутину та залишає людині контроль над стратегічними акцентами та фінальним змістом.

Щодо майбутніх апдейтів, то компанія обіцяє зробити генерацію зображень доступною безпосередньо в тілі тексту. Такий вектор розвитку остаточно змінить сприйняття Google Docs як простого місця для введення тексту. Сервіс стає інтерактивним центром керування контентом, де людина виступає в ролі головного редактора.

Нагадаємо, що Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw.

