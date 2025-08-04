Apple розробляє спрощений чат-бот, який конкуруватиме з ChatGPT

Хоча Apple значно відстає в сфері розробки штучного інтелекту, цілком можливо, ця ситуація незабаром зміниться. Компанія Тіма Кука створила команду під назвою Answers, Knowledge and Information (AKI), завданням якої є розробка «спрощеного конкурента ChatGPT». Це стверджує Марк Гурман з Bloomberg з посиланням на власні джерела.

AKI розробляє не тільки окрему програму, але й інфраструктуру, яка в майбутньому доповнить інтелектуальний пошук і відповіді Siri, Spotlight і Safari. Майбутній сервіс зможе сканувати веб-сторінки для відповіді на запитання, як це зараз робить ChatGPT.

Реліз власного чат-бота компанії відбудеться нескоро, проте активність Apple у цьому секторі набирає обертів. Компанія наймає в пошуковий підрозділ спеціалістів, знайомих з алгоритмами машинного пошуку та архітектурою пошукових движків. Крім того, за словами Тіма Кука, Apple помітно збільшить інвестиції в штучний інтелект і налаштована активно набувати команди та стартапи у цій сфері.

Компанія Apple ніколи не розробляла власну пошукову систему — частково через те, що пошук Google кращий, а також тому, що Alphabet Inc. щороку платить Apple приблизно $20 мільярдів. За це пошукова система Google залишається опцією за замовчуванням на пристроях Apple.

Гурман має інформацію, що Apple розробляє більш удосконалену версію Siri, але її реліз відкладено щонайменше до iOS 27. Це буде версія Siri, більше схожа на ChatGPT, яка працює на великій мовній моделі.