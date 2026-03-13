Тепер Gemini може замовити для вас обід чи викликати таксі

Google розгортає нову функцію Gemini під назвою «автоматизація екрана». Новинка, яка поки доступна лише на смартфонах Samsung Galaxy S26, передає контроль над певними програмами Android віртуальному помічнику.

Власники Galaxy S26 тепер можуть використовувати Gemini для замовлення їжі або виклику таксі. Наприклад, достатньо голосом сказати чат-боту «замов чізбургер ланчбокс з KFC на Uber Eats». Після цього Gemini сам замовить їжу через підтримуваний сервіс і обробить всі деталі. Згода людини буде потрібна лише на останньому етапі — для підтвердження замовлення.

Те саме стосується і послуг спільного користування автомобілями. Ви просто кажете, куди хочете поїхати та якою службою скористатися — про все інше потурбується Gemini. Наразі нова функція підтримує лише кілька сервісів, таких як Uber, Lyft, Grubhub, DoorDash, Uber Eats та Starbucks.

Що стосується підтримки пристроїв, незабаром Google планує запустити «автоматизацію екрана» на Pixel 10, Pixel 10 Pro та Pixel 10 Pro XL.

Для транзакції асистент вимагає відбиток пальця або сканування обличчя через Face Unlock. Система використовує захищені токени для зв’язку з банком, тому дані карти не потрапляють до сторонніх сервісів напряму. Такий підхід виключає випадкові покупки або доступ зловмисників до гаманця.

Глибока інтеграція заліза та софту на смартфонах Samsung Galaxy S26 демонструє реальну перевагу агентних можливостей. У подальших оновленнях обіцяють додати можливість бронювання квитків та готелів, що остаточно змінить уявлення про роль смартфона. Користувачі отримують не просто засіб зв’язку, а автономного напарника для розв’язання побутових задач. Можливість замовляти їжу голосом є лише першим кроком до повної автоматизації споживчого досвіду.

