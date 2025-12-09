У Microsoft проблема: ніхто не хоче купувати її інструменти штучного інтелекту

Звіт, підготовлений виданням The Information, стверджує, що всі зусилля Microsoft у сфері штучного інтелекту йдуть шкереберть. Торгові представники Microsoft не можуть досягти поставлених цілей через повну відсутність попиту. Хоча в Microsoft вже встигли спростувати ці повідомлення, але компанія не може заперечувати тенденції стрімкого зростання конкуренції з боку Google Gemini. Про це пише Windows Central.

На ринку чат-ботів ChatGPT зараз займає 61,3%, Microsoft Copilot — 14,10%, Google Gemini — 13,40%, Perplexity — 6,40%, Claude AI — 3,80%, Grok — 0,60%, Deepseek — 0,20%. За останній квартал частка Copilot зросла лише на 2%, тоді як у Google Gemini зростання становить 12%.

Минулого тижня стало відомо, що керівник OpenAI Сем Альтман оголосив «код червоний» через те, що можливості ChatGPT відстали від Google Gemini, а генерація зображень Nano Banana значно випередила власний інструмент DALLE від OpenAI.

Для Microsoft ситуація виявилась ще гіршою. Згідно зі звітом аналітичної компанії FirstPageSage про частку ринку інструментів штучного інтелекту, Google Gemini активно готується витіснити Microsoft Copilot. Виходячи з повідомлень про те, що Google Gemini вже перевершує найкращі моделі ChatGPT, FirstPageSage прогнозує, що Google Gemini випередить Microsoft Copilot в наступному кварталі, хоча ChatGPT поки залишатиметься лідером.

Експерти вважають, що стратегія Microsoft ризикує створити для її продуктів на базі штучного інтелекту репутацію низької якості, подібну до Internet Explorer, оскільки Microsoft, схоже, ставить на пропозицію дешевших продуктів нижчої якості за нижчими цінами, замість дорожчих варіантів вищої якості, які пропонують конкуренти.