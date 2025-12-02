В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT

Очільник OpenAI Сем Альтман повідомив співробітникам, що оголошує «червоний код» і закликає кинути всі сили на покращення функціональності чат-бота ChatGPT. Заради цього він тимчасово відкладає запуск інших продуктів, в тому числі інтеграцію реклами. Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на внутрішнє розпорядження.

Нещодавно, після релізу Gemini 3 Pro, Альтман вже попередив команду, що Google може «створити тимчасові економічні труднощі» для компанії. Тоді стало відомо, що нова LLM-модель Google Gemini 3 Pro обійшла GPT-5.1 у власному тесті OpenAI «Останній іспит людства» (Humanity’s Last Exam, HLE).

За даними Financial Times, аудиторія чат-ботів спілкується з Gemini більше, ніж із ChatGPT. Ще однією перевагою Google є те, що вона краще персоналізує свої відповіді для Gemini, оскільки її сервісі краще знають про історію онлайн-активності та інтереси користувача. Однак OpenAI поки що зберігає лідерство за кількістю користувачів. Як стверджує Similarweb, аудиторія всіх сервісів компанії Альтмана, включно з генератором відео Sora 2 і платформою для розробників Codex, перевищує 800 млн осіб.

OpenAI публічно не заявляла, що працює над інтеграцією рекламних інструментів в ChatGPT, але поінформовані джерела стверджують, що компанія вже тестувала різні формати, зокрема рекламу в режимі онлайн-покупок.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому компанія OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1.