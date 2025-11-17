logo

17/11/2025 16:45

OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія OpenAI опублікувала розширений посібник для розробників з рекомендаціями застосування нової LLM-моделі GPT-5.1. В документі докладно пояснюється, як краще адаптувати промпти та агентні сценарії під робочі процеси.

Одне з ключових нововведень GPT-5.1 — новий режим none, в якому модель взагалі не використовує reasoning-токени і працює ближче до рівня GPT-4.1 та GPT-4o. Для розробників, які звикли працювати з GPT-4.1, цей режим «має стати природним варіантом для більшості випадків використання з низькою затримкою, які не потребують аргументів».

При міграції з GPT-5 на GPT-5.1 модель може іноді бути надмірно лаконічною та погіршувати повноту відповіді. Тому в промптах рекомендують чітко вказувати бажану деталізацію виводу. У посібнику прямо пропонується формулювання: «Persist until the task is fully handled end-to-end with the current turn whenever feasible» і доповнюється вказівкою «Be extremely biased for action», тобто модель спеціально налаштовують на повне завершення завдання без додаткових уточнень у користувача.

Значну частину в посібнику присвячено керованості та «характеру» агентів. OpenAI показує, як через системні промпти можна задавати тон, ритм та рівень ввічливості. В одному з прикладів для бота підтримки компанія формулює принцип так: «Your communication philosophy is “respect through momentum.” You’re warm in intention but concise in expression». Для контролю багатослівності розробникам пропонують жорстко задавати рамки: «Respond in plain text styled in Markdown, using at most 2 concise sentences».

Окремо описані «user updates» — короткі статусні повідомлення, якими агент повинен регулярно інформувати користувача про план та прогрес при тривалій роботі з інструментами. OpenAI рекомендує встановлювати частоту таких оновлень та їхній формат: «Send short updates (1–2 sentences) every few tool calls when there are meaningful changes» і завжди вказувати хоча б один конкретний результат з минулого кроку, а не лише наступні дії.

 

