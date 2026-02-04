Користувачі Google Meet тепер можуть приєднуватися до дзвінків Microsoft Teams

Google додає сумісність сервісу відеодзвінків Google Meet з платформою Microsoft Teams. Це означає, що тепер ви можете приєднуватися до зустрічей Microsoft Teams з Google Meet і навпаки, пише Neowin.

Для приєднання до зустрічей Teams з акаунту Google Meet потрібен пристрій Google Meet на базі Chrome OS. У разі приєднання до зустрічей Meet з Microsoft Teams Room ваш пристрій має бути на базі Windows, як у Teams Room.

Апаратні пристрої Google Meet — це спеціально розроблені системи, призначені для спрощення відеодзвінків у Google Workspace, оснащені Chromebox як обчислювальним блоком, смарт-камерою для HD-відео, сенсорним контролером для керування дзвінками та мікрофоном з динаміком, який прибирає фоновий шум.

Щоб налаштувати Google Meet на пристрої Teams Rooms, адміністратору потрібно з’ясувати, чи підходить для цього прямий гостьовий доступ (DGJ) чи кросплатформні зустрічі через SIP-приєднання. DGJ пропонує якість відео до 720p і не підтримує надсилання контенту за допомогою кабелю HDMI або камери для контенту.

Також адміністратори повинні ввімкнути Google Meet як стороннього постачальника послуг зустрічей у налаштуваннях пристрою Teams Rooms, або через портал керування Teams Pro.

Що стосується процедури приєднання до зустрічі Teams за допомогою обладнання Google Meet, то воно трохи простіше. Якщо зустріч Teams заплановано на пристрої Meet у Google Календарі, ви просто торкаєтеся назви зустрічі з підзаголовком «Через Microsoft Teams» у розкладі кімнати, і зустріч розпочнеться, коли приєднається організатор Teams.

Нагадаємо, що в жовтні 2025 року компанія Google додала в свій сервіс Meet «кімнати очікування», які покращують контроль над онлайн-зустріччю з боку її організатора. Тепер він може обрати, кого з учасників зустрічі слід додати до «кімнати очікування», перш ніж вони приєднаються до загальної розмови.