Microsoft Teams буде відстежувати місцезнаходження працівників на роботі

Вже незабаром за допомогою Microsoft Teams роботодавці зможуть відстежувати точне місцезнаходження своїх співробітників. Згідно з нещодавно опублікованою Microsoft дорожньою картою розробки, Teams буде використовувати підключення користувачів до корпоративного Wi-Fi для визначення, де саме вони знаходяться в офісі. Про це пише BGR.

Таким чином, Microsoft Teams дозволить роботодавцям бачити, де знаходяться користувачі, коли вони підключаються до їхньої мережі. Ця зміна потенційно може посилити продуктивність, оскільки члени команди будуть бачити місцезнаходження один одного. Критики нової функції, однак, стурбовані тим, що вона дозволить вести спостереження на роботі, що потенційно загрожуватиме конфіденційності користувачів.

Розгортання оновлення заплановано на грудень 2025 року. Microsoft уточнює, що місцеперебування співробітників оновлюватиметься автоматично, коли вони підключаються до корпоративного Wi-Fi.

Експерти прогнозують, що нова функція, яка буде інтегрована в платформи Windows і Mac, швидше за все, базуватиметься на IP-адресах працівників У такому разі, оновлення Teams майже унеможливить для користувачів підробку їхнього місцеперебування, адже для того, щоб система показала, що вони на роботі, потрібно фізично приєднатися до офісної мережі Wi-Fi.

Оновлення не змінить стандартних налаштувань для корпоративних користувачів Teams, оскільки адміністратори компаній спочатку повинні увімкнути цю функцію. Крім того, кінцеві користувачі будуть зобов’язані надати згоду на використання сервісу.

Нагадаємо, що кілька днів тому Microsoft випустила інструмент Copilot App Builder, який створює та розгортає програми «за лічені хвилини».