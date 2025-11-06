logo

Новини 06/11/2025 09:28

Microsoft Teams буде відстежувати місцезнаходження працівників на роботі

Дмитро Сімагін

Журналіст

Вже незабаром за допомогою Microsoft Teams роботодавці зможуть відстежувати точне місцезнаходження своїх співробітників. Згідно з нещодавно опублікованою Microsoft дорожньою картою розробки, Teams буде використовувати підключення користувачів до корпоративного Wi-Fi для визначення, де саме вони знаходяться в офісі. Про це пише BGR. 

Таким чином, Microsoft Teams дозволить роботодавцям бачити, де знаходяться користувачі, коли вони підключаються до їхньої мережі. Ця зміна потенційно може посилити продуктивність, оскільки члени команди будуть бачити місцезнаходження один одного. Критики нової функції, однак, стурбовані тим, що вона дозволить вести спостереження на роботі, що потенційно загрожуватиме конфіденційності користувачів.

Розгортання оновлення заплановано на грудень 2025 року. Microsoft уточнює, що місцеперебування співробітників оновлюватиметься автоматично, коли вони підключаються до корпоративного Wi-Fi.

Експерти прогнозують, що нова функція, яка буде інтегрована в платформи Windows і Mac, швидше за все, базуватиметься на IP-адресах працівників У такому разі, оновлення Teams майже унеможливить для користувачів підробку їхнього місцеперебування, адже для того, щоб система показала, що вони на роботі, потрібно фізично приєднатися до офісної мережі Wi-Fi.

Оновлення не змінить стандартних налаштувань для корпоративних користувачів Teams, оскільки адміністратори компаній спочатку повинні увімкнути цю функцію. Крім того, кінцеві користувачі будуть зобов’язані надати згоду на використання сервісу.

Нагадаємо, що кілька днів тому Microsoft випустила інструмент Copilot App Builder, який створює та розгортає програми «за лічені хвилини».

Microsoft Teams буде відстежувати місцезнаходження працівників на роботі

 06.11.2025 09:28

ChatGPT відповідає точніше, якщо з ним розмовляти грубо

 05.11.2025 16:56

LLM-моделі подвоюють свої можливості в програмуванні кожні 6 місяців

 05.11.2025 15:57

Генератор відео Sora від OpenAI став доступним на Android

 05.11.2025 12:37

Завдяки lazy imports програми на Python будуть запускатись швидше

 05.11.2025 11:27

Парне програмування зі штучним інтелектом менш ефективне, ніж з людиною — дослідження

 05.11.2025 09:47

Дистрибутив Linux Debian буде вимагати «жорстку залежність» до Rust

 04.11.2025 17:07

Гранти для Web3-продуктів: у Львові пройде безкоштовний хакатон ETHLviv Impulse

 04.11.2025 16:01

«Найбільший злом 2025 року»: хакер атакував криптопротокол Balancer DeFi і викрав понад $128 мільйонів

 04.11.2025 15:36

«Демонструє постійну тенденцію брехати»: колишній соратник Сема Альтмана дав покази проти нього

 04.11.2025 12:12

FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
