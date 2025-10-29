Microsoft випустила інструмент Copilot App Builder, який створює та розгортає програми «за лічені хвилини»

Microsoft анонсувала оновлення для корпоративної версії Microsoft 365 Copilot під назвою App Builder, завдяки якому користувачі можуть створювати додатки, робочі процеси та агентів, просто описуючи завдання без жодного рядка коду, повідомляє Bleeping Computer.

Copilot App Builder здатний за кілька хвилин згенерувати та розгорнути робочий додаток: з панелями, графіками, калькуляторами, списками та формами. Після генерації можна відредагувати інтерфейс та функціональність через подальші підказки природною мовою. Готова програма буде доступна за посиланням — так само, як документ Word або таблиця Excel.

Дані у таких додатках зберігаються не в базах, а Microsoft Lists, що максимально спрощує робочий процес для початківців.

«Опишіть, що вам потрібно, природною мовою, і Copilot допоможе вам це створити. А оскільки результати інтегровані з вашим інтерфейсом Copilot, вони безпечні, керовані та підключені до ваших даних Microsoft 365», — заявив Чарльз Ламанна, президент Business & Industry Copilot у Microsoft.

Також Microsoft представила новий агент Workflows, розроблений для автоматизації таких завдань, як керування календарем, надсилання електронної пошти та обмін оновленнями команди. Щоб скористатися ним, необхідно лише описати, що треба автоматизувати, і зачекати, поки Copilot перетворить ці запити на автоматизовані потоки в Outlook, Teams, SharePoint, Planner та інших сервісах.

Ламанна додав, що наразі агенти App Builder та Workflows доступні лише клієнтам Microsoft 365 Copilot, зареєстрованим у програмі Frontier. Інструмент App Builder з’явиться в магазині Agent Store для клієнтів програми Frontier цього тижня, а Workflows вже доступний там для користувачів Microsoft 365 Copilot.