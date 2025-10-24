logo

Новини 24/10/2025 15:34

У Google Meet з’явились «кімнати очікування»

Дмитро Сімагін

Журналіст

Компанія Google додає в свій сервіс відеозв’язку Meet «кімнати очікування», які покращують контроль над онлайн-зустріччю з боку її організатора. Тепер він може обрати, кого з учасників зустрічі слід додати до «кімнати очікування», перш ніж вони приєднаються до загальної розмови. Нова функція стане корисною як на корпоративних мітингах, так і під час групових співбесід, пише блог Google.

«Кімнати очікування» розроблені для запобігання перериванням зустрічі та надання учасникам часу на підготовку перед допуском до колективної розмови. Учасники будуть бачити повідомлення про те, що вони перебувають у потрібному місці, і незабаром їх буде переведено на дзвінок. Це гарантує, що всі приєднаються до зустрічі у потрібний час. Відповідно, це призведе до більш плавних та продуктивних обговорень.

Google наголошує, що функція буде ВИМКНЕНА за замовчуванням для користувачів, але адміністратори можуть змінити налаштування за замовчуванням на рівні домену, організаційного підрозділу та групи.

Завдяки останньому оновленню Google Meet, організатор та співорганізатори можуть:

  • Увімкнути кімнату очікування перед початком зустрічі.
  • Допускати або забороняти вхід учасникам, які очікують на приєднання.
  • Надсилати односторонні оголошення учасникам у кімнаті очікування.
  • За потреби переміщати існуючих учасників назад до кімнати очікування.

Новинка особливо корисна для таких сценаріїв, де організатору треба поговорити з учасниками приватно, перш ніж вони приєднаються до основної групи на онлайн-зустрічі.

 

