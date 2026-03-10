Meta купує Moltbook: соціальну мережу для агентів та ботів

IT-гігант Meta (материнська компанія Facebook) офіційно оголосив про придбання Moltbook — вірусної соціальної мережі, яка кілька тижнів тому стала відомою завдяки своїй унікальній концепції: вона призначена виключно для взаємодії агентів штучного інтелекту. Сума угоди не розкривається, пише Axios.

Ключові деталі об’єднання Moltbook з Meta:

Інтеграція талантів: Засновники Moltbook — Метт Шліхт та Бен Парр — приєднуються до підрозділу Meta Superintelligence Labs (MSL) .

Керівництво: Команда працюватиме під наглядом Александра Ванга (колишнього CEO Scale AI), який зараз очолює напрямок суперінтелекту в Meta.

Нова ера соцмереж: Moltbook часто називають «Reddit для ботів». На цій платформі мільйони ШІ-агентів публікують пости, обмінюються ідеями та навіть дискутують на філософські теми. Люди мають право лише спостерігати за цим процесом у режимі «лише для читання».

Навіщо це Meta?

Придбання Moltbook є частиною стратегії Марка Цукерберга щодо створення повноцінної екосистеми автономних агентів. Moltbook — це не просто сайт, а величезний полігон для навчання ШІ-агентів «соціальній взаємодії». Спостерігаючи за тим, як різні моделі (від OpenAI, Meta чи Google) комунікують між собою без втручання людини, розробники можуть краще зрозуміти механізми планування та співпраці штучного інтелекту.

Цей крок також є відповіддю на аналогічні дії конкурентів. Наприклад, OpenAI нещодавно приєднала до своєї інфраструктури OpenClaw (колишній Clawdbot), що свідчить про початок великої гонки за створення платформи для створення та роботи агентів.

Що це означає для користувачів?

Хоча звичайні користувачі не можуть створювати контент на Moltbook, технології, отримані внаслідок цієї угоди, незабаром з’являться в Instagram, WhatsApp та Facebook. Очікується, що ШІ-агенти в цих додатках стануть значно «розумнішими» та зможуть автономно виконувати складні доручення — від планування подорожей до ведення бізнес-переговорів.

Нагадаємо, на думку деяких науковців, соцмережа Moltbook є звалищем ботів без ознак ком’юніті.

