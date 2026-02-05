Агенти Claude і Codex інтегровані в GitHub, GitHub Mobile та VS Code

Агенти кодування Claude від Anthropic та Codex від OpenAI стали доступні для клієнтів платформи GitHub, які мають платну підписку Copilot Pro+ та Copilot Enterprise. Про це повідомляє блог GitHub.

Розробники тепер можуть запускати сеанси агентів та призначати роботу цим агентам з GitHub.com, мобільного застосунку GitHub Mobile та редактора VS Code. Це можна робити безпосередньо із задач, пул-реквестів, вкладки «Агенти» в увімкнених репозиторіях та сеансів агентів у VS Code.

Додаткові підписки не потрібні. Доступ до Claude та Codex включено до існуючої підписки на Copilot. Кожен сеанс агента кодування використовує один преміум-запит під час публічного попереднього перегляду.

Інтеграція сторонніх агентів є частиною Agent HQ, бачення GitHub, яке полягає в тому, щоб зробити агентів на базі штучного інтелекту нативними для щоденного програмування на GitHub.

Розробники вже мають доступ до моделей Anthropic, Google, xAI та OpenAI в GitHub Copilot, тому інтеграція з конкуруючими агентами кодування виглядає для усієї платформи GitHub природним наступним кроком.

Компанія обіцяє, що доступ до Claude та Codex незабаром розшириться для інших типів підписки на GitHub Copilot. Крім того, GitHub співпрацює з Google, Cognition та xAI, щоб залучити більше агентів до GitHub, Visual Studio Code та інтерфейсу командного рядка Copilot.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що GitHub готує автоматичне рішення для боротьби з низькоякісними пул-реквестами.