GitHub готує автоматичне рішення для боротьби з низькоякісними пул-реквестами
Менеджер з продуктів GitHub Камілла Мораес відкрила обговорення «критичної проблеми, яка впливає на спільноту open source: зростання обсягу низькоякісного коду, що створює значні операційні проблеми для розробників». Для цього компанія розглядає навіть варіант автоматичного вимкнення (kill switch) для пул-реквестів, пише The Register.
«Ми чули від вас, що ви присвячуєте значний час розгляду пул-реквестів, які не відповідають стандартам якості проекту з кількох причин — вони не відповідають інструкціям проекту, часто залишаються без розгляду невдовзі після подання та часто генеруються штучним інтелектом», — написала Мораес.
Щоб допомогти розробникам, GitHub готує різні варіанти:
- надання можливості повністю відключати PR або обмежувати їх використання лише учасниками проекту;
- можливість видаляти PR з інтерфейсу (щоб уникнути необхідності переглядати спам, згенерований штучним інтелектом);
- більш детальні налаштування дозволів для створення та перевірки PR;
- інструменти сортування, можливо, на основі штучного інтелекту;
- механізми, які сигналізують про використання інструментів штучного інтелекту.
Кілька учасників обговорення визнали, що робота з кодом та пул-реквестами, згенерованими штучним інтелектом, стала нагальною проблемою. За словами Ксав’єра Портільї Едо, керівника відділу хмарної інфраструктури у Voiceflow та члена основної команди Genkit , лише «1 з 10 PR, створених за допомогою штучного інтелекту, відповідає стандартам, необхідним для відкриття цього PR».
Нагадаємо, що два тижні тому представники GitHub пояснили, чому статично типізовані мови програмування зараз такі популярні.
