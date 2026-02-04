GitHub готує автоматичне рішення для боротьби з низькоякісними пул-реквестами

Менеджер з продуктів GitHub Камілла Мораес відкрила обговорення «критичної проблеми, яка впливає на спільноту open source: зростання обсягу низькоякісного коду, що створює значні операційні проблеми для розробників». Для цього компанія розглядає навіть варіант автоматичного вимкнення (kill switch) для пул-реквестів, пише The Register.

«Ми чули від вас, що ви присвячуєте значний час розгляду пул-реквестів, які не відповідають стандартам якості проекту з кількох причин — вони не відповідають інструкціям проекту, часто залишаються без розгляду невдовзі після подання та часто генеруються штучним інтелектом», — написала Мораес.

Щоб допомогти розробникам, GitHub готує різні варіанти:

надання можливості повністю відключати PR або обмежувати їх використання лише учасниками проекту;

можливість видаляти PR з інтерфейсу (щоб уникнути необхідності переглядати спам, згенерований штучним інтелектом);

більш детальні налаштування дозволів для створення та перевірки PR;

інструменти сортування, можливо, на основі штучного інтелекту;

механізми, які сигналізують про використання інструментів штучного інтелекту.

Кілька учасників обговорення визнали, що робота з кодом та пул-реквестами, згенерованими штучним інтелектом, стала нагальною проблемою. За словами Ксав’єра Портільї Едо, керівника відділу хмарної інфраструктури у Voiceflow та члена основної команди Genkit , лише «1 з 10 PR, створених за допомогою штучного інтелекту, відповідає стандартам, необхідним для відкриття цього PR».

