У GitHub пояснили, чому статично типізовані мови програмування зараз такі популярні

У блозі GitHub опублікували пост Кеседі Вільямс, яка є старшим директором із захисту інтересів розробників. Його зміст присвячено зростанню популярності типізованих мов програмування. На думку авторки, причина криється в роботі з інструментами на базі штучного інтелекту.

Як пише Кеседі, використовуючи інструменти штучного інтелекту, розробники не тільки обирають популярні бібліотеки та мови, але й використовують рішення, які знижують ризики в роботі. Мови з динамічною типізацією, такі як Python і JavaScript, дозволяють швидко створювати програми, що дає швидкість і гнучкість, але на шкоду безпеці. З іншого боку, статично типізовані мови не такі гнучкі, але мають «захисну сітку».

«Коли ви не контролюєте кожен рядок коду, незначні помилки можуть залишитися непоміченими. Саме тоді концепція безпеки, заснована на типах, стає набагато привабливішою та навіть необхідною. Штучний інтелект просто збільшує обсяг «коду, який ви особисто не писали», а це підвищує ставки… Типізовані мови тут виграють суперечку. Не тому, що нетипізовані мови «погані», а тому, що типи вловлюють саме той клас несподіванок, які іноді може мати згенерований код», — стверджує авторка.

Згідно з дослідженням 2025 року, 94% помилок компіляції, які генеруються LLM-моделями, були помилками перевірки типів. Дані Octoverse 2025 року вказують, що статично типізована TypeScript стала мовою, яка найчастіше використовується на GitHub, обігнавши Python і JavaScript. Кількість розробників TypeScript зросла більш ніж на 1 мільйон у 2025 році (+66% у річному обчисленні), до загальної кількості в 2,6 млн.

Хоча така популірність частково пояснюється фреймворками, які за замовчуванням створюють проекти на TypeScript (такими як Astro, Next.js і Angular), але головна причина — штучний інтелект.

Новий тренд стосується не лише мови TypeScript, а й Luau (скриптової мови Roblox), яка протягом року показала зростання більш ніж на 194%. Typst, яку часто порівнюють з LaTeX, але з функціональним дизайном та суворою типізацією, показала зростання більш ніж на 108%. Навіть старі типізовані мови, такі як Java, C++ і C#, значно виросли.

«Системи типів не замінюють динамічних мов. Але вони стали поширеною функцією безпеки для розробників, які працюють з інструментами ШІ та спільно з ними, і це не випадково. У міру зростання популярності розробки з використанням штучного інтелекту та розробки агентів, можна очікувати, що системи типів стануть ще важливішими в процесі створення та випуску надійного програмного забезпечення», — додає авторка посту.

Статичні типи допомагають зробити код більш надійним та зручним у підтримці. Вони надають розробникам спільну, передбачувану структуру. Таке зменшення кількості несподіванок означає, що ви можете більше бути в тренді.

