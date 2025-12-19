logo

19/12/2025 11:53

Після обурення спільноти GitHub відмовляється від плану стягувати плату за self-hosted раннери

Дмитро Сімагін

Не минуло й двох діб після того, як GitHub оголосив про запровадження з 1 березня 2026 року плати в розмірі $0,002 за хвилину використання власного раннера, як тепер сервіс скасував своє ж рішення. Причиною цього стала хвиля обурення з боку спільноти розробників, повідомляє The Register.

Представники GitHub опублікували в акаунті X заяву, визнаючи, що, можливо, компанія припустилась помилки, односторонньо оголосивши про плани стягувати з людей плату за використання self-hosted раннерів у GitHub Actions.

«Ми прочитали ваші публікації та вислухали ваші відгуки… Ми відкладаємо оголошену зміну оплати за самостійно розміщені дії GitHub, щоб переглянути наш підхід», —  йдеться у повідомленні GitHub.

Компанія заявила, що все ще має намір зробити щось, щоб допомогти компенсувати «реальні витрати» на роботу GitHub Actions через self-hosted раннери. При цьому сервіс відкритий для відгуків користувачів щодо будь-яких змін, які можуть відбутися далі. Для цього в спільноті для користувачів відкрито обговорення.

Зазначимо, що в заяві GitHub не йдеться про те, що платформа ніколи не впроваджуватиме плату за власні раннери. Там лише сказано, що це рішення відкладається.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Microsoft і GitHub об’єднали свої інструменти пошуку багів.

Після обурення спільноти GitHub відмовляється від плану стягувати плату за self-hosted раннери

 19.12.2025 11:53

JetBrains випустила Kotlin 2.3.0. Реліз має експериментальні функції та підтримку Java 25

 19.12.2025 11:12

Нову модель GPT-5.2-Codex від OpenAI названо «найдосконалішим інструментом для реальної розробки»

 19.12.2025 09:30

Мінфін все ж таки готується ввести ПДВ для ФОП третьої групи

 18.12.2025 15:39

Google інтегрувала в Gemini конструктор міні-додатків Opal

 18.12.2025 14:57

Згенерований код містить більше помилок, ніж код, написаний людиною — дослідження

 18.12.2025 12:24

Microsoft припиняє підтримку популярного розширення для автодоповнення коду у VS Code

 18.12.2025 10:54

OpenAI відкриває прийом заявок на публікацію програм у ChatGPT

 18.12.2025 09:16

На хакерських форумах рекламують нове шкідливе ПЗ, яке можна непомітно вбудувати в будь-яку програму з Google Play

 17.12.2025 16:43

CEO AWS назвав три причини, чому не варто відмовлятись від найму джуніорів

 17.12.2025 15:10

