Після обурення спільноти GitHub відмовляється від плану стягувати плату за self-hosted раннери

Не минуло й двох діб після того, як GitHub оголосив про запровадження з 1 березня 2026 року плати в розмірі $0,002 за хвилину використання власного раннера, як тепер сервіс скасував своє ж рішення. Причиною цього стала хвиля обурення з боку спільноти розробників, повідомляє The Register.

Представники GitHub опублікували в акаунті X заяву, визнаючи, що, можливо, компанія припустилась помилки, односторонньо оголосивши про плани стягувати з людей плату за використання self-hosted раннерів у GitHub Actions.

«Ми прочитали ваші публікації та вислухали ваші відгуки… Ми відкладаємо оголошену зміну оплати за самостійно розміщені дії GitHub, щоб переглянути наш підхід», — йдеться у повідомленні GitHub.

Компанія заявила, що все ще має намір зробити щось, щоб допомогти компенсувати «реальні витрати» на роботу GitHub Actions через self-hosted раннери. При цьому сервіс відкритий для відгуків користувачів щодо будь-яких змін, які можуть відбутися далі. Для цього в спільноті для користувачів відкрито обговорення.

Зазначимо, що в заяві GitHub не йдеться про те, що платформа ніколи не впроваджуватиме плату за власні раннери. Там лише сказано, що це рішення відкладається.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому Microsoft і GitHub об’єднали свої інструменти пошуку багів.