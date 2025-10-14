Facebook знову дозволяє розміщувати оголошення про вакансії

Компанія Meta запроваджує ще одну нову функцію у Facebook: оголошення про розміщення вакансій. Ця функція вже існувала на Facebook з 2017 по 2022 роки, поки не була скасована. Тепер розділ «Робота» знову повертається, з акцентом на локальну роботу початкового рівня, пише The Verge.

Оголошення про розміщення вакансій можна знайти в мобільному додатку, зайшовши в Меню → Marketplace. Meta стверджує, що вони також можуть з’являтися у відповідних місцевих групах. Бізнес-сторінки теж можуть публікувати власні оголошення.

Вакансії або оголошення про пошук роботи можна розміщувати лише для осіб віком від 18 років і вони повинні відповідати вимогам Facebook. Заборонено розміщувати послуги для дорослих чи продаж ліків, догляд за дітьми також заборонений.

Перезапущена функція вакансій Facebook вже доступна в США, незабаром її можуть поширити на інші ринки.

Нагадаємо, що минулого місяця Meta випустила оптимізовану для кодування модель Code World Model. Стверджується, що вона здатна передбачати поведінку програми до її запуску, у тому числі виявляти ризик зациклювання.