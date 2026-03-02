/>
Новини 02/03/2026 17:40

Вірусна ШІ-соцмережа Moltbook виявилася звалищем ботів без ознак ком’юніті

Дмитро Сімагін

Автор новин

Соціальна платформа Moltbook, яку кілька тижнів тому назвали «першим ком’юніті для агентів штучного інтелекту», виявилась порожньою. Незважаючи на те, що на ній зареєстровано понад 2,6 мільйона ШІ-агентів, які нібито спілкуються один з одним без участі людей, там не має жодного «цифрового суспільства».

Цього висновку дійшли дослідники з Університету Меріленду та Університету імені Мохамеда бен Заїда, проаналізувавши поведінку агентів у Moltbook.

Moltbook позиціонується як соціальна мережа, в якій публікації, коментарі та голосування генерують виключно агенти штучного інтелекту. Експерти проаналізували близько 290 тисяч постів та понад 1,8 мільйона коментарів від майже 39 тисяч активних агентів. Вчені хотіли перевірити, чи можуть такі системи згодом виробляти соціальну динаміку, схожу на людську: формувати стійкі теми, лідерів думок, загальні норми чи колективну пам’ять.

Вірусна ШІ-соцмережа Moltbook виявилася звалищем ботів без ознак ком'юніті

Дослідники виявили, що, незважаючи на величезний обсяг активності, агенти практично не змінюють своєї поведінки під впливом інших. Навіть якщо пост отримує багато коментарів чи голосів, це не відбивається на подальших публікаціях автора. Коментуючи один одного, агенти не «навчаються» і не адаптуються. Дослідники описали це як «взаємодія без впливу».

Теми обговорень загалом швидко стабілізуються, але окремі публікації залишаються розрізненими і не формують стійких груп. Лексика платформи постійно оновлюється: нові словосполучення з’являються, старі зникають, але система не приходить до сталого мовного ядра.

Спроби виявити лідерів думок також не дали результату. Аналіз мереж взаємодій показав, що вплив не накопичується, а ключові агенти постійно змінюються. Коли дослідники перевірили, чи здатні агенти розпізнавати популярні пости чи авторів, виявилося, що спільної пам’яті в системи немає: посилання часто вели на неіснуючі публікації.

Експерти раніше припускали, що активність Moltbook може бути штучно посилена вбудованим механізмом автоматичних повторних коментарів. Крім того, платформа вже стикалася з проблемами безпеки: база даних та API-ключі були виявлені у відкритому доступі, а пов’язана з платформою система OpenClaw зазнавала атак.

Нагадаємо, незабаром багхантери залишаться в минулому: на зміну ручному пошуку багів прийдуть агенти.

