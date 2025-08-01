logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 01/08/2025

Багхантери залишаться в минулому: на зміну ручному пошуку багів приходять агенти

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

У кібербезпеці помічена нова тенденція: тепер уразливості в коді все частіше шукають не люди, а автономні агенти штучного інтелекту. Про це пише журналіст Вілл Найт із Wired, посилаючись на власний досвід. Його новий сайт, створений за допомогою Claude Code, зазнав 10-хвилинної «атаки» з боку ШІ-агентів RunSybil — стартапу, заснованого колишнім спеціалістом з безпеки OpenAI Аріелем Герберт-Воссом.

Технологія RunSybil влаштована за принципом того, що головний агент Sybil координує кілька ШІ-ботів, які працюють над різними завданнями. На відміну від стандартних сканерів, які шукають лише відомі вразливості, боти RunSybil аналізують структуру сайту, перевіряють аномалії доступу та комбінують параметри, як це роблять досвідчені хакери.

Система здатна запускати тисячі процесів паралельно, не упускаючи деталей і, на відміну від людини, не втомлюючись. Результат роботи агентів нагадує роботу цілої команди тестувальників, але з машинною точністю. 

Сайт Вілла Найта виявився надто простим — вразливостей виявлено не було. Однак на демонстраційному сайті магазину, в код якого було додано кілька відомих багів, боти Sybil швидко вибудували карту сервісу, знайшли слабкі місця і успішно провели серію атак.

На думку експертів, нові технології можуть стати проривом у кібербезпеці: якщо зловмисники використовують штучний інтелект, то й оборона має бути «розумною» та постійною. Команди RunSybil здатні проводити автоматичне тестування систем так само регулярно, як зараз великі компанії роблять це вручну.

«Ми на порозі технологічного вибуху в кібербезпеці: і хороші, і погані гравці все активніше будуть використовувати штучний інтелект», — зазначає Герберт-Вос. 

Дослідження Університету Карнегі-Меллон і компанії Anthropic також підтверджують перспективність такого підходу: хоча сучасні LLM-моделі поки що не вміють проводити складні мережеві атаки, з високорівневими завданнями вони справляються все краще.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > Багхантери залишаться в минулому: на зміну ручному пошуку багів приходять агенти

Найбільш обговорювані статті

Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
Microsoft тестує в Edge новий режим Copilot Mode — він перетворює браузер у віртуального помічникаMicrosoft тестує в Edge новий режим Copilot Mode — він перетворює браузер у віртуального помічника
У Польщі підрахували кількість IT-компаній, які належать українцямУ Польщі підрахували кількість IT-компаній, які належать українцям
ЄС заборонить інсталяцію Android-додатків поза межами Google PlayЄС заборонить інсталяцію Android-додатків поза межами Google Play
Anthropic оголосила нові тарифи на користування Claude CodeAnthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code
Епоха смартфонів закінчується. Їх замінять електронні татуювання — Білл Гейтс
Ajax Systems відбере 30 студентів для поїздки на виставку CES 2026 в США. Компанія повністю покриє витрати на поїздку
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачамиФорк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами
Інсайдери стверджують, що GPT-5 має значні покращення в кодуванніІнсайдери стверджують, що GPT-5 має значні покращення в кодуванні
В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача

Новий агент Zoom зможе виконувати роботу замість користувача

Білл Гейтс: незабаром у кожної людини буде свій агент штучного інтелекту

Новий «браузер-агент» Opera Neon буде писати код, поки ви спите

Агент автоматизації роботи з кодом JetBrains Junie став публічно доступним

Тестувальник заробив $100 000 за знайдений баг у Facebook

Coffee Mode від Zencoder напише за вас код і модульні тести

Новий агент GitHub може фіксити баги, додавати функції та відкривати згенерований код у VS Code

Агент Google AlphaEvolve створює тисячі варіантів коду, щоб вибрати найкращий

У Visual Studio з'явився режим агента для багатоетапних завдань кодування

Graphite Diamond — новий агент з перевірки коду, інтегрований в GitHub

Google подарувала Linux Foundation технологію Agent2Agent

Новий агент ChatGPT може керувати всім комп'ютером і виконувати завдання за вас

Новий Mistral API для агентів може запускати код, створювати зображення та отримувати доступ до документів

Новий агент Amazon Nova Act може керувати веб-браузером замість людини

OpenAI випустила Responses API для спрощеної розробки агентських програм

CEO IBM: за допомогою штучного інтелекту буде створено мільярд нових програм

Агент кодування Cursor тепер працює у веб- та мобільних браузерах

AWS з Anthropic відкриють маркетплейс, де розробники зможуть продавати своїх агентів штучного інтелекту

Docker розширює можливості для розробки, розгортання та запуску агентних програм

Amazon запускає AgentCore — набір послуг для розгортання та роботи ШІ-агентів

Топ текстів
Новини - 1 місяць назад
Microsoft видалить антивірусний софт із ядра Windows
Новини - 1 місяць назад
Apple ставить розробників перед вибором — 5% комісії або обмежені функції App Store
Новини - 3 тижні назад
Чатбот від Маска Grok різко став проукраїнським. Нейронка спростовує міфи російської пропаганди та вступає у суперечку з росіянами
Новини - 3 тижні назад
Програмісти назвали три найпопулярніші ШІ-інструменти для роботи з кодом
Новини - 3 тижні назад
Штучний інтелект негативно впливає на продуктивність досвідчених розробників — результати дослідження
Новини - 3 тижні назад
Білл Гейтс: програмування залишиться на 100% людською професією навіть через століття
Новини - 1 тиждень назад
В Android додали можливість запуску графічних програм Linux
Новини - 1 тиждень назад
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів
Новини - 1 тиждень назад
Стався масштабний збій Starlink. Спостерігаються проблеми в роботі по всьому світу
Новини - 4 дні назад
Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer

Новини

OpenAI відключила функцію, яка дозволяла Google індексувати діалоги з ChatGPT

 7 хвилин назад

Багхантери залишаться в минулому: на зміну ручному пошуку багів приходять агенти

 1 годину назад

Microsoft спрощує розробку iOS-додатків за допомогою оновлень GitHub Copilot у Xcode

 3 години назад

Індійський айтівець створивши ШІ-двійника своєї колишньої. Жінка дізналася про підробку зі ЗМІ, які писали про старт її порно-кар'єри

 16 години назад

IT-експорт у червні приніс Україні $526 млн. Менше було тільки в січні

 17 години назад

«Це небезпечно». Марк Цукерберг пояснив, чому Meta не відкриє код своїх моделей «суперінтелекту»

 20 години назад

НАБУ шукає ІТ-фахівців. Стаж роботи не обов’язковий. Скільки платять?

 21 годину назад

Хакери атакують Python-розробників, використовуючи фейковий сайт PyPI

 1 день назад

Mistral запускає повний стек кодування на базі Codestral 25.08

 1 день назад

Microsoft: інструментом GitHub Copilot користуються 20 мільйонів розробників

 1 день назад

Спецпроєкти

Нові компанії у складі та фокус на ШІ: як пройшли загальні збори IT Ukraine
Найкращі криптобіржі для криптопозик у 2025 році: де краще брати кредит під крипту?
Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
Топ текстів тижня
1.
Хакер зламав інструмент кодування Amazon Q Developer
2.
Форк Visual Studio Code від розробника TikTok шпигує за користувачами
3.
Anthropic оголосила про нові обмеження на користування Claude Code
4.
JetBrains розробляє нову мову програмування
5.
Мінцифри запускає в «Дії» новий сервіс — Маркетплейс цифрових рішень
6.
Google тестує інструмент для вайб-кодингу Opal
7.
НАБУ шукає ІТ-фахівців. Стаж роботи не обов’язковий. Скільки платять?
8.
В Китаї планують виробляти скляні оптичні диски місткістю 360 ТБ. Їх розробили в Ухані
9.
Крихкі зони: як виявляти їх вчасно. Досвід FAVBET Tech
10.
OpenAI запустить GPT-5 вже у серпні

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: