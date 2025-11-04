Експерти прогнозують зниження попиту на розробників штучного інтелекту: агенти краще пишуть код

Згідно з галузевим опитуванням IEEE, попит на розробників програмного забезпечення для роботи штучного інтелекту наступного року знизиться. Парадоксально, але компанії все частіше застосовують для цього агентний штучний інтелект замість людей. Про це пише The Register.

IEEE стверджує, що майже всі фахівці очікують, що інновації в агентному штучному інтелекті продовжуватимуться у 2026 році «блискавично швидко». Це призведе до зміни пріоритетів найму в IT-відділах.

У 2025 році попит на навички розробки програмного забезпечення для штучного інтелекту знизився на 8% порівняно з минулим роком. На фоні цього роботодавці все більше зацікавлені в пошуку експертів з етики штучного інтелекту (+9%); аналізу даних (+4%); та машинного навчання (+6%).

39% респондентів планують використовувати агентний штучний інтелект для розробки програмного забезпечення, що свідчить про те, що ця технологія може сама себе удосконалювати.

У звіті IEEE стверджується, що основними галузями, де очікуються найбільші зміни від штучного інтелекту, стане розробка програмного забезпечення (52% респондентів), банківська справа та фінансові послуги (42%), охорона здоров’я (37%), а також автомобілебудування та транспорт (32%).

Також керівники технологічних компаній бачать попит на людиноподібних роботів. 77% респондентів погодилися з тим, що поява людиноподібних роботів кардинально змінить робочі місця.