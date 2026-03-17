Шахраї, які використовують штучний інтелект, заробляють в 4,5 рази більше — Інтерпол

За даними Інтерполу, схеми фінансового шахрайства, де використовуються інструменти штучного інтелекту, дають злочинцям у 4,5 рази більше прибутків, ніж ті, де застосовуються старі методи.

Правоохоронці б’ють на сполох: штучний інтелект «значно підвищує як ефективність, так і результативність», оскільки взаємодія з шахраєм стає більш переконливою для жертви.

Найчастіше кіберзлочинці використовують інструменти генеративного ШІ, щоб приховати дрібні деталі, які могли б їх видати. Наприклад, вони застосовують нові технології для перефразування текстових повідомлень жертвам, щоб усунути особливості, які можуть видати не носія мови.

Ще одна проблема, яка стрімко поширюється, стосується діпфейків: ця технологія стала набагато складніша, ніж була два роки тому. Інтерпол стверджує, що злочинці навчились створювати переконливі голосові клони, використовуючи лише 10 секунд з оригінального джерела, такого як аудіо, вирване з допису в соціальних мережах.

Торгові майданчики в даркнеті пропонують повний спектр програмних наборів, які зазвичай називають продуктами «діпфейк як послуга». Це додатково полегшує злочинцям обман жертв, змушуючи їх думати, що вони розмовляють з відомою особою.

«Цифрові технології та, зокрема, штучний інтелект, кардинально змінили методи соціальної інженерії та профілювання жертв, дозволяючи шахраям створювати дуже переконливі середовища для шахрайства», — йдеться в щорічному звіті Інтерполу.

Агенти на базі штучного інтелекту — модний новачок у світі кіберзлочинності. Поки вони не використовуються у великих масштабах, але коли цей день настане, шахраї отримають масу додаткових можливостей. Розгортання автономних агентів позбавить злочинця значної частини роботи — він може просто попросити бота зібрати всю необхідну інформацію про особу, включаючи облікові дані або системні вразливості бізнесу, які можна використати для подальших атак. Деякі кіберексперти, такі як Кевін Мандія, вважають, що технологія агентів започаткує наступний великий тренд у кіберзлочинності.

Країни-учасники Інтерполу також повідомляють про зростання схем сексуального шантажу, які покладаються на зображення, згенеровані штучним інтелектом, для шантажу жертв.

За інформацією Інтерполу, лише у 2025 році глобальні збитки, пов’язані з фінансовим шахрайством, склали близько $442 мільярдів. Очікується, що ця цифра лише зростатиме протягом наступних трьох-п’яти років, значною мірою завдяки штучному інтелекту.

