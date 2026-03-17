Новини 17/03/2026 14:57

Шахраї, які використовують штучний інтелект, заробляють в 4,5 рази більше — Інтерпол

Дмитро Сімагін

Автор новин

За даними Інтерполу, схеми фінансового шахрайства, де використовуються інструменти штучного інтелекту, дають злочинцям у 4,5 рази більше прибутків, ніж ті, де застосовуються старі методи.

Правоохоронці б’ють на сполох: штучний інтелект «значно підвищує як ефективність, так і результативність», оскільки взаємодія з шахраєм стає більш переконливою для жертви.

Найчастіше кіберзлочинці використовують інструменти генеративного ШІ, щоб приховати дрібні деталі, які могли б їх видати. Наприклад, вони застосовують нові технології для перефразування текстових повідомлень жертвам, щоб усунути особливості, які можуть видати не носія мови. 

Шахраї, які використовують штучний інтелект, заробляють в 4,5 рази більше — Інтерпол

Ще одна проблема, яка стрімко поширюється, стосується діпфейків: ця технологія стала набагато складніша, ніж була два роки тому. Інтерпол стверджує, що злочинці навчились створювати переконливі голосові клони, використовуючи лише 10 секунд з оригінального джерела, такого як аудіо, вирване з допису в соціальних мережах.

Торгові майданчики в даркнеті пропонують повний спектр програмних наборів, які зазвичай називають продуктами «діпфейк як послуга». Це додатково полегшує злочинцям обман жертв, змушуючи їх думати, що вони розмовляють з відомою особою.

«Цифрові технології та, зокрема, штучний інтелект, кардинально змінили методи соціальної інженерії та профілювання жертв, дозволяючи шахраям створювати дуже переконливі середовища для шахрайства», — йдеться в щорічному звіті Інтерполу.

Агенти на базі штучного інтелекту — модний новачок у світі кіберзлочинності. Поки вони не використовуються у великих масштабах, але коли цей день настане, шахраї отримають масу додаткових можливостей. Розгортання автономних агентів позбавить злочинця значної частини роботи —  він може просто попросити бота зібрати всю необхідну інформацію про особу, включаючи облікові дані або системні вразливості бізнесу, які можна використати для подальших атак. Деякі кіберексперти, такі як Кевін Мандія, вважають, що технологія агентів започаткує наступний великий тренд у кіберзлочинності.

Країни-учасники Інтерполу також повідомляють про зростання схем сексуального шантажу, які покладаються на зображення, згенеровані штучним інтелектом, для шантажу жертв.

За інформацією Інтерполу, лише у 2025 році глобальні збитки, пов’язані з фінансовим шахрайством, склали близько $442 мільярдів. Очікується, що ця цифра лише зростатиме протягом наступних трьох-п’яти років, значною мірою завдяки штучному інтелекту.

Нагадаємо, що Блокнот у Windows 11 отримав підтримку зображень.

Найбільш обговорювані статті

Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Claude тепер вміє створювати графіку та візуалізаціїClaude тепер вміє створювати графіку та візуалізації
Оновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомствОновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомств
Google Antigravity обурює розробників: ціни злітають, а квоти танутьGoogle Antigravity обурює розробників: ціни злітають, а квоти тануть
Китай обмежує використання агентів OpenClaw: загрожує безпеціКитай обмежує використання агентів OpenClaw: загрожують безпеці
Gemini CLI тепер має режим планування. Готуйтесь до запитань від агентаGemini CLI тепер має режим планування. Готуйтесь до запитань від агента
Оптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіриОптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіри
Perplexity запускає Personal Computer — «більш безпечну» альтернативу OpenClawPerplexity представляє Personal Computer — «більш безпечну» альтернативу OpenClaw. Так, він теж працює на Mac mini
Google запускає пробні версії мобільних ігорGoogle запускає пробні версії мобільних ігор
Українським користувачам Telegram загрожує нова фішингова схема

«Це не афера для наївних, хлопці — професіонали»: 6 історій фальшивого найму в ІТ

«Кривава» катастрофа Theranos: як «Стів Джобс у спідниці» стала головною шахрайкою Кремнієвої долини

LinkedIn «захопили» шахраї та виманюють великі гроші: як працює схема

Екс-голові скандальної криптобіржі Thodex загрожує 40 564 роки ув'язнення: подробиці

В Іспанії ліквідували мережу онлайн-гемблінгу, яка експлуатувала українських жінок

Експерти попереджають: шахраї можуть використати ChatGPT-4o для підробки голосу

Кіберполіція Запоріжжя затримала злочинну групу, до якої входили програмісти

За рік Google заблокувала 5,1 млрд шкідливих оголошень і 39,2 млн акаунтів

СБУ викрила двох IT-фахівців, які працювали на росіян

Шахраї намагалися влаштуватися в MacPaw і Sigma Software за допомогою діпфейка ураїнського айтівця

Користувачі криптогаманця Ledger отримують листи від шахраїв з посиланням на фейкову функцію безпеки

Найпопулярніший проект GitHub виявився шахрайством: софт, який допоможе «бачити крізь стіни»

Кіберполіція затримала групу злочинців, які обкрадали українські банки через POS-термінали

Україна — п'ята у світі за кількістю кібератак

Топ текстів
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 4 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 1 місяць назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 5 днів назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 4 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 4 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 3 тижні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw
Новини - 2 тижні назад
27-річний українець створив глобальну мережу генерації фейкових документів: як працювала схема

Новини

Google Gemini отримав нову функцію в стилі ChatGPT

 17.03.2026 16:11

Шахраї, які використовують штучний інтелект, заробляють в 4,5 рази більше — Інтерпол

 17.03.2026 14:57

Блокнот у Windows 11 отримав підтримку зображень

 17.03.2026 12:13

JetBrains закриває Code With Me: парне програмування йде в минуле

 17.03.2026 10:33

Manus запускає My Computer: створює готові програми за текстовим описом на вашому ПК

 17.03.2026 08:43

AMD запускає агентів OpenClaw на ПК з Ryzen та Radeon

 16.03.2026 17:54

75% резюме не доходять до живих рекрутерів — не проходять через фільтри штучного інтелекту

 16.03.2026 17:03

Рада консультантів OpenAI категорично проти ідеї Альтмана додати в ChatGPT «еротичні чати»

 16.03.2026 16:04

Meta звільнить 20% усього свого персоналу. Обов'язки передадуть ШІ-агентам

 16.03.2026 15:04

Розробники штучного інтелекту готові платити $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні справи

 16.03.2026 12:18

Спецпроєкти

Магія інновацій: як перетворити щоденний догляд на справжнє мистецтво за допомогою смарт-девайсів
ITC запустить текстову трансляцію Samsung Galaxy Unpacked 2026
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Топ текстів тижня
1.
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
2.
Після скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функцію
3.
Оптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіри
4.
Рації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного інтернету повертає росіян у 90-ті
5.
Оновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомств
6.
Розробники штучного інтелекту готові платити $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні справи
7.
Manus запускає My Computer: створює готові програми за текстовим описом на вашому ПК
8.
Між NASA та SpaceX виникла суперечка: не можуть обрати варіант висадки на Місяць
9.
Підсумки 2026 Game Developers Conference: від кризи оперативної пам’яті до «золотої ери» інді-ігор
10.
Мобілізованим IT-фахівцям обіцяють офіцерське звання і службу за фахом

