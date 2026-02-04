logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 04/02/2026 15:24

Кіберполіція затримала групу злочинців, які обкрадали українські банки через POS-термінали

Дмитро Сімагін

Журналіст

Співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими ГСУ НП України, за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора та за сприяння працівників служб безпеки кількох банків затримали організовану злочинну групу, яка здійснювала шахрайські дії з використанням POS-терміналів. 

Четверо зловмисників протягом 2023-2024 років заволоділи коштами двох банківських установ на загальну суму понад 13 мільйонів гривень. Для реалізації свого задуму вони реєстрували ФОП на підставних осіб та отримували в банках POS-термінали для прийому платежів.

Схема полягала в тому, що фігуранти справи проводили фіктивні безготівкові платіжні операції за неіснуючі товари, а також операції з «повернення» коштів. З урахуванням особливостей автоматичної обробки транзакцій такі повернення компенсувалися за рахунок банківських установ. Це дозволяло злочинцям незаконно отримувати кошти, які далі конвертуались у криптовалюту з подальшим обміном на готівку через P2P-операції на криптобіржах.

Крім організатора злочинної групи, до її складу входила людина, яка реєструвала фіктивні ФОПів і оформленням POS-терміналів, інші двоє займались підбором документів підставних осіб та виведенням коштів через криптовалюту.

Під час обшуків у помешканнях та транспортних засобах фігурантів було вилучено близько 30 мобільних телефонів, 15 ноутбуків, кілька десятків банківських карток, а також біля 30 тисяч доларів.

Тепер злочинній групі та її організатору загрожує до 12 років позбавлення волі за кількома статтями: ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України. 

Нагадаємо, що минулого року кіберполіція Запоріжжя затримала злочинну групу, до якої входили програмісти.

Головна > Новини > Кіберполіція затримала групу злочинців, які обкрадали українські банки через POS-термінали

Найбільш обговорювані статті

«Я створив функцію за два тижні, на яку раніше треба було витратити рік»: розробники Bluesky стверджують, що з традиційним кодуванням «все скінчено»«Я створив функцію за два тижні, на яку раніше треба було витратити рік»: розробники Bluesky стверджують, що з традиційним кодуванням «все скінчено»
Автор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHubАвтор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHub
ФБР закрило форум російських кіберзлочинців RAMPФБР закрило форум російських кіберзлочинців RAMP
«Не відкривайте жодних архівів RAR»: архіватор WinRAR знову використовують для атак на українських користувачів«Не відкривайте жодних архівів RAR»: архіватор WinRAR знову використовують для атак на українських користувачів
WhatsApp скоротили на 50 000 рядків, переписавши частину коду C++ на RustWhatsApp скоротили на 50 000 рядків, переписавши частину коду C++ на Rust
Лінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станетьсяЛінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станеться
Гейм-розробники більше не хочуть створювати ігри для XboxГейм-розробники більше не хочуть створювати ігри для Xbox
Google відкрила доступ до генератора ігрових світів Project GenieGoogle відкрила доступ до генератора ігрових світів Project Genie
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
Українська кіберполіція затримала на Дніпропетровщині 25-річного хакера

«ПриватБанк» запустив fast line для айтівців: відкрити рахунок можна за 5 хвилин і 6 кроків

 

Українська кіберполіція затримала хакерів, які змінювали дані в державних реєстрах

Експерти попереджають: шахраї можуть використати ChatGPT-4o для підробки голосу

У Запоріжжі затримано 35-річного хакера, який зламав 5000 хостинг-акаунтів для майнінгу криптовалют

Кіберполіція Запоріжжя затримала злочинну групу, до якої входили програмісти

В застосунку NovaPay додали функцію відкриття рахунку для ФОПів онлайн

Еволюція фінансових технологій: про що говорили провідні експерти на FTT Fintech Festival 2024 у Лондоні

У Львові затримано кількох хакерів: обкрадали клієнтів «ПриватБанку»

СБУ викрила двох IT-фахівців, які працювали на росіян

Кіберполіція затримала 28-річного хакера з Хмельницького

Хакера-іноземця, який переховувався в Києві від ФБР, видали в США

Кібезлочинці створили фейковий сайт МВС України. Він вимагає «оплату штрафу»

Україна — п'ята у світі за кількістю кібератак

Кіберполіція затримала в Україні двох учасників хакерського угруповання Black Basta

Топ текстів
Спецпроєкти - 1 тиждень назад
Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Спецпроєкти - 2 тижні назад
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Новини - 4 тижні назад
Творець Claude Code показав, як він використовує цей інструмент у своїх робочих процесах
Новини - 3 тижні назад
GPT-5.2 написала веб-браузер з нуля. Модель створила три мільйони рядків коду і працювала безперервно цілий тиждень
Новини - 1 місяць назад
OpenAI пропонує безкоштовний доступ до ChatGPT Plus
Новини - 1 місяць назад
Розробник пропонує перенести системи штучного інтелекту з Python на Java
Новини - 1 місяць назад
Експерти назвали найбільш перспективні IT-скіли в 2026 році
Новини - 2 тижні назад
Google випускає функцію, яка дозволить писати SQL-запити за допомогою звичайного тексту
Новини - 4 тижні назад
Senior-розробник Microsoft дає поради, як програмісту вижити в епоху штучного інтелекту
Новини - 4 тижні назад
Рейтинг Tiobe оголосив «Мову програмування 2025 року»

Новини

Кіберполіція затримала групу злочинців, які обкрадали українські банки через POS-термінали

 04.02.2026 15:24

GitHub готує автоматичне рішення для боротьби з низькоякісними пул-реквестами

 04.02.2026 12:29

Російські військові образились на Ілона Маска за відключення Starlink

 04.02.2026 10:34

Розробники програм для Apple тепер можуть використовувати в Xcode інструменти агентного кодування від OpenAI та Anthropic

 04.02.2026 09:40

Copilot всюди, але лише 3,3% користувачів Microsoft платять за нього

 03.02.2026 16:34

Співзасновник LinkedIn: завдяки штучному інтелекту малі команди можуть конкурувати з великими компаніями

 03.02.2026 15:28

OpenAI випустила Codeх для macOS і розповіла, скільки розробників щомісяця з ним працюють

 03.02.2026 12:28

Вразливість Microsoft Office використовують для атак з нібито попередженням Укргідрометцентру

 03.02.2026 10:09

Google тестує інструмент для перенесення в Gemini діалогів з ChatGPT та інших чат-ботів

 03.02.2026 09:14

Популярний редактор коду Notepad++ зламано

 02.02.2026 16:46

Спецпроєкти

Готові ШІ-моделі: як обрати та адаптувати під свій продукт – досвід
Онлайн перемагає офлайн? Зібрали досвід сучасних шкіл та ділимось, як технології допомагають навчатися краще
ШІ в розробці: що працює, що ні та як отримати від нього користь
Топ текстів тижня
1.
Лінус Торвальдс написав інструкцію, що робити з Linux, якщо з ним щось станеться
2.
ChatGPT Agent втратив 75% користувачів, оскільки ніхто не знає, для чого він потрібен
3.
83% індійських IT-працівників страждають від вигорання. Кожен четвертий працює понад 70 годин на тиждень
4.
Google відкрила доступ до генератора ігрових світів Project Genie
5.
У Хмельницькому суд зобов’язав програміста задонатити 100 000 грн на підтримку ЗСУ
6.
Автор «вайб-кодингу» прогнозує «слопокаліпсис» — лавину низькоякісного згенерованого коду на GitHub
7.
Популярний редактор коду Notepad++ зламано
8.
Використання штучного інтелекту знижує розуміння кодової бази та перешкоджає розвитку розробників — дослідження Anthropic
9.
«Не відкривайте жодних архівів RAR»: архіватор WinRAR знову використовують для атак на українських користувачів
10.
«Я створив функцію за два тижні, на яку раніше треба було витратити рік»: розробники Bluesky стверджують, що з традиційним кодуванням «все скінчено»

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: