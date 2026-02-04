Кіберполіція затримала групу злочинців, які обкрадали українські банки через POS-термінали

Співробітники Департаменту кіберполіції спільно зі слідчими ГСУ НП України, за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора та за сприяння працівників служб безпеки кількох банків затримали організовану злочинну групу, яка здійснювала шахрайські дії з використанням POS-терміналів.

Четверо зловмисників протягом 2023-2024 років заволоділи коштами двох банківських установ на загальну суму понад 13 мільйонів гривень. Для реалізації свого задуму вони реєстрували ФОП на підставних осіб та отримували в банках POS-термінали для прийому платежів.

Схема полягала в тому, що фігуранти справи проводили фіктивні безготівкові платіжні операції за неіснуючі товари, а також операції з «повернення» коштів. З урахуванням особливостей автоматичної обробки транзакцій такі повернення компенсувалися за рахунок банківських установ. Це дозволяло злочинцям незаконно отримувати кошти, які далі конвертуались у криптовалюту з подальшим обміном на готівку через P2P-операції на криптобіржах.

Крім організатора злочинної групи, до її складу входила людина, яка реєструвала фіктивні ФОПів і оформленням POS-терміналів, інші двоє займались підбором документів підставних осіб та виведенням коштів через криптовалюту.

Під час обшуків у помешканнях та транспортних засобах фігурантів було вилучено близько 30 мобільних телефонів, 15 ноутбуків, кілька десятків банківських карток, а також біля 30 тисяч доларів.

Тепер злочинній групі та її організатору загрожує до 12 років позбавлення волі за кількома статтями: ч. 5 ст. 190 (Шахрайство) та ч. 3 ст. 209 (Легалізація (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що минулого року кіберполіція Запоріжжя затримала злочинну групу, до якої входили програмісти.