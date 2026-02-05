Хакер з Волинської області зламав комп’ютер бухгалтера в Сумах і вкрав 5 млн гривень

Управління протидії кіберзлочинам в Сумській області ДКП НПУ виявило двох жителів Волині, які використали програмне забезпечення для заволодіння бюджетними коштами одного з медичних закладів регіону. Матеріальні збитки оцінено в 5 млн гривень, повідомляє сайт Кіберполіції.

Під час слідчих дій було встановлено, що зловмисники отримали несанкціонований доступ до комп’ютерної техніки працівника бухгалтерії, використавши програмне забезпечення для віддаленого керування. Це дозволило їм втрутитися у фінансові операції установи та здійснити незаконне перерахування бюджетних коштів.

За даними слідства, один з підозрюваних віддалено зламав комп’ютер у Сумах, а інший допоміг йому вивести викрадені кошти, 4 млн 980 тис. грн, на рахунок свого товариства з обмеженою відповідальністю.

Правоохоронці провели 5 обшуків за місцем мешкання фігурантів у Волинській області. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, носії інформації, банківські картки, грошові кошти та інші речові докази.

Поліція продовжує слідчі дії з метою встановлення можливих додаткових епізодів протиправної діяльності цих двох осіб.

Представники Сумського районного управління поліції за процесуального керівництва прокуратури повідомили зловмисникам про підозру за фактами несанкціонованого втручання в роботу інформаційних систем (ч. 5 ст. 361 КК України) та крадіжки в особливо великих розмірах (ч. 5 ст. 185 КК України). Вирішується питання щодо обрання їм запобіжних заходів.