/>
logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 05/06/2025

У Запоріжжі затримано 35-річного хакера, який зламав 5000 хостинг-акаунтів для майнінгу криптовалют

Дмитро Сімагін

Журналіст

Партнер видання

Співробітники управління Кіберполіції НПУ в Запорізькій області затримали 35-річного хакера, який зламав 5000 хостинг-акаунтів і використав їх для майнінгу криптовалюти. Це призвело до збитків на суму $4,5 млн. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 15 років, повідомляє сайт Кіберполіції України.

Поліцейські встановили, що 35-річний уродженець Полтави ще з 2018 року збирав інформацію з відкритих джерел, знаходив слабкі місця в захисті хостингових компаній, та отримував доступ до їх серверів. Після цього зловмисник розпочав несанкціоноване розгортання віртуальних машин (програмного забезпечення, що емулює роботу комп’ютера), використовуючи серверні ресурси компанії.

Правоохоронці ідентифікували особу хакера, який періодично змінював місце проживання у межах Полтавської, Одеської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Після затримання підозрюваного було проведено низку обшуків, вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Під час огляду вилученої техніки кіберполіцейські встановили, що чоловік мав численні облікові записи на хакерських форумах. Також на його пристроях знайдено: авторизаційні дані e-mail, які використовувалися для зламу акаунтів; криптогаманці, скрипти для налаштування, запуску і керування майнінгом криптовалюти; спеціалізований софт для збору інформації та віддаленого управління технікою.

Партнер видання

Favbet Tech – це ІТ-компанія зі 100% українською‌ ДНК, що створює досконалі сервіси для iGaming і Betting з використанням передових технологій та надає доступ до них. Favbet Tech розробляє інноваційне програмне забезпечення через складну багатокомпонентну платформу, яка здатна витримувати величезні навантаження та створювати унікальний досвід для гравців.

Головна > Новини > У Запоріжжі затримано 35-річного хакера, який зламав 5000 хостинг-акаунтів для майнінгу криптовалют

Найбільш обговорювані статті

«На 1000 вакансій більше»: українські сервіси пошуку роботи в IT поділились статистикою«На 1000 вакансій більше»: українські сервіси пошуку роботи в IT поділились статистикою
Новий «браузер-агент» Opera Neon буде писати код, поки ви спитеНовий «браузер-агент» Opera Neon буде писати код, поки ви спите
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWSШтучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
Apple збирається перейменувати всі свої операційні системиApple збирається перейменувати всі свої операційні системи
Дуров анонсував інтеграцію чат-бота Grok у Telegram. Маск заперечуєДуров анонсував інтеграцію чат-бота Grok у Telegram. Маск заперечує
У Києві виступить керівництво Ethereum Foundation. Де послухати?У Києві виступить керівництво Ethereum Foundation. Де послухати?
Microsoft розробила спрощений спосіб запуску C# з командного рядкаMicrosoft розробила спрощений спосіб запуску C# з командного рядка
DeepSeek стверджує, що її оновлена ​​модель R1 краще справляється з програмуваннямDeepSeek стверджує, що її оновлена ​​модель R1 краще справляється з програмуванням
Mistral випустив Codestral Embed — інструмент для автодоповнення, редагування та пояснення кодуMistral випустив Codestral Embed — інструмент для автодоповнення, редагування та пояснення коду
Українські фахівці розкрили нову схему кібератак на військових через месенджер Signal

Росіянина, який розробив програму-вимагач Lockbit, екстрадували до США

Північнокорейські хакери розмістили шпигунський софт у Google Play

Кібератака на «Укрзалізницю»: з'явились перші подробиці

Хакери надсилають українським службовцям листи про скорочення зарплати. У посиланні вірус

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Брутфорс по-українські: 19-річний хакер може сісти на 8 років за злам мільйону акаунтів

Українська кіберполіція затримала на Дніпропетровщині 25-річного хакера

Хакери розсилають українцям фішингові листи нібито від Податкової служби

QA-консультант пішов лайкати сторінку «щоб відчепилися»: це коштувало його друзям 500 тис. грн

«Криптокаліпсис наближається!» Європол закликає швидче переходити на квантово-безпечне шифрування

«Отвєточка» за зрив футбольної трансляції? Сайт мінбуду рф зламали і вимагають викуп в біткойнах

Європу та Україну «накрило» хакерською атакою через вірус-шифрувальник: розповідаємо, як захиститися

Російська компанія, пов'язана з Кремлем, активно шукає можливість злому Telegram

OpenAI: хакери використовують ChatGPT для створення шкідливих програм

Українські хакери допомогли забезпечити армію рф страпонами та ділдо на $25 тис.

Північна Корея розширює застосування штучного інтелекту для хакерських атак

Експерти розкрили технічні деталі найбільшого в історії хакерського злому на $1,4 млрд

«Стоять в чергах і нічого не купують»: ІТ-армія України зламала платіжні системи «Сбербанку» і «Тінькофф»

Російські хакери ламають акаунти українців завдяки вразливості WinRAR

Всі навколо крадуть

Гіпотетичний сценарій: хакери зламали 3 млн зубних щіток для DDoS-атаки на мільйони євро

Україна вислала подяки американським хакерам за атаки на рф. Західні експерти стурбовані

Культові хакери запускають нову систему шифрування для розробників

Топ текстів
Новини - 3 тижні назад
Українська ІТ-компанія TechMagic придбала польську Hitteps
Новини - 2 тижні назад
З 1 червня деякі послуги «Дії» стануть платними
Новини - 1 тиждень назад
Штучний інтелект несе загрозу не джуніорам, а тим, хто не хоче адаптуватись — директор AWS
Новини - 1 тиждень назад
Після 28 травня частина українців можуть втратити бронь від мобілізації
Новини - 4 тижні назад
У Telegram з’явився автоматичний переклад повідомлень в каналах
Новини - 4 тижні назад
Співробітникам Microsoft заборонили використовувати DeepSeek
Новини - 4 тижні назад
Популярність Python досягла найвищого рівня – TIOBE
Новини - 2 тижні назад
Google Meet навчили перекладати розмови в реальному часі. «Перекладачем» виступить Gemini
Новини - 3 дні назад
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
Новини - 1 тиждень назад
«Новачкам все важче знайти роботу»: з 2019 року IT-компанії скоротили працевлаштування джуніорів на 50%

Новини

У Запоріжжі затримано 35-річного хакера, який зламав 5000 хостинг-акаунтів для майнінгу криптовалют

 7 хвилин назад

Apple відмовляється від розробки на Java, віддаючи перевагу Swift

 2 години назад

Юлія Штукатурова стала новою керівницею європейського регіону в GlobalLogic

 14 години назад

Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з'явиться в липні

 19 години назад

Безкоштовні користувачі ChatGPT отримали доступ до розширеної функції пам'яті

 20 години назад

Розробники Go остаточно відмовились від спроб покращити синтаксис обробки помилок

 23 години назад

Оновлення Telegram: з'явились повідомлення адмінам каналів і скорочення голосових повідомлень

 24 години назад

У Росії націоналізували одну з найбільших геймдев-компаній. Звинуватили в підтримці ЗСУ

 1 день назад

Adobe випустила бета-версію Photoshop для Android

 2 дні назад

Користувачам Windows дозволять видалили Microsoft Store і перестануть нав'язувати Edge — але не всім

 2 дні назад

Спецпроєкти

Процеси, люди та культура: як побудувати ефективне управління техборгом. Досвід FAVBET Tech
Google запускає оновлений курс із машинного навчання українською мовою. Він займає 15 годин
ETHKyiv 2025: наймасштабніший хакатон України повертається!
Топ текстів тижня
1.
Експорт українських IT-послуг зростає третій місяць поспіль — дані НБУ
2.
Apple збирається перейменувати всі свої операційні системи
3.
У Києві виступить керівництво Ethereum Foundation. Де послухати?
4.
ЄС запускає «тимчасове рішення» для перевірки віку інтернет-користувачів
5.
Google випустила мобільний додаток для локального запуску LLM-моделей на смартфоні
6.
Дуров анонсував інтеграцію чат-бота Grok у Telegram. Маск заперечує
7.
CEO Anthropic: штучний інтелект може знищити до 50% позицій джунів
8.
Gemini тепер може аналізувати зміст відеофайлів в Google Drive
9.
На Stack Overflow з’являться платні експерти, які допомагатимуть у вирішенні проблем з кодом
10.
Інсайдери OpenAI розповіли, що чекати від GPT-5, яка з’явиться в липні

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: