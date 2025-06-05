У Запоріжжі затримано 35-річного хакера, який зламав 5000 хостинг-акаунтів для майнінгу криптовалют

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Співробітники управління Кіберполіції НПУ в Запорізькій області затримали 35-річного хакера, який зламав 5000 хостинг-акаунтів і використав їх для майнінгу криптовалюти. Це призвело до збитків на суму $4,5 млн. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до 15 років, повідомляє сайт Кіберполіції України.

Поліцейські встановили, що 35-річний уродженець Полтави ще з 2018 року збирав інформацію з відкритих джерел, знаходив слабкі місця в захисті хостингових компаній, та отримував доступ до їх серверів. Після цього зловмисник розпочав несанкціоноване розгортання віртуальних машин (програмного забезпечення, що емулює роботу комп’ютера), використовуючи серверні ресурси компанії.

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Правоохоронці ідентифікували особу хакера, який періодично змінював місце проживання у межах Полтавської, Одеської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Після затримання підозрюваного було проведено низку обшуків, вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки та інші речові докази.

Під час огляду вилученої техніки кіберполіцейські встановили, що чоловік мав численні облікові записи на хакерських форумах. Також на його пристроях знайдено: авторизаційні дані e-mail, які використовувалися для зламу акаунтів; криптогаманці, скрипти для налаштування, запуску і керування майнінгом криптовалюти; спеціалізований софт для збору інформації та віддаленого управління технікою.

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