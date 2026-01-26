logo

У Сумах програміст судився з роботодавцем через повернення до офісу

Дмитро Сімагін

Журналіст

Сумський апеляційний суд оголосив рішення у довготривалій справі, в якій місцевий програміст оскаржував наказ роботодавця про переведення з дистанційного на офісний режим роботи. 

Суперечка почалась у квітні 2023 року, коли керівник ТОВ «Індичка» видав розпорядження, згідно якого працівник, що проживає в обласному центрі, мав щодня їздити на роботу до села Кровне, яке знаходиться за 15 кілометрів від Сум. Варто зауважити, що від цього населеного пункту до лінії активних бойових дій зараз приблизно 10 кілометрів. 

За матеріалами справи, позивач був прийнятий на роботу в ТОВ «Індичка» в квітні 2022 року. Роботодавець пообіцяв програмісту дистанційний графік роботи до закінчення дії воєнного стану. В обов’язки працівника входило надання послуги з розгортання, супроводу та консультацій з використання системи обліку 1С.

Через рік, у квітні 2023 року, на підприємстві, у зв’язку з оптимізацією робочих процесів, було запроваджено неповний робочий час та припинено дистанційну роботу. Програміст був ознайомлений із відповідним наказом, але підписувати його відмовився, про що було складено відповідний акт.

У своїй заяві позивач пояснив, що протягом року працював вдома у безпечному місці, а припинення дистанційної роботи передбачало виконання ним посадових обов`язків за адресою роботодавця, тобто в селі Кровне. Зважаючи на віддаленість с. Кровне від м. Суми, тривалість поїздки до місця роботи, загрози балістичних обстрілів сільської місцевості, такі зміни він вважає погіршенням умов праці.

Важливою деталлю є те, що діюче законодавство України в умовах воєнного стану дозволяє роботодавцю самостійно визначати дистанційну форму роботи та змінювати умови праці відповідно до потреб виробництва.

Під час розгляду справи у першій інстанції Сумський районний суд відмовив програмісту в задоволення позову. Після цього він подав апеляцію в Сумський апеляційний суд, який залишив апеляційну скаргу без задоволення.

Таким чином, рішення суду першої інстанції щодо законності зміни умов роботи програміста набирає законної сили. Втім, позивач все ще має право оскаржити попередні судові рішення у Верховному суді України.

Нагадаємо, що не так давно в Чернівцях судили студента-програміста КПІ, який зламував чужі акаунти Netflix з метою їхнього продажу.

У Сумах програміст судився з роботодавцем через повернення до офісу

 26.01.2026 15:02

