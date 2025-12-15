logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 15/12/2025 10:18

У Чернівцях судять студента-програміста КПІ, який зламав Netflix з метою продажу чужих акаунтів

Дмитро Сімагін

Журналіст

Шевченківський районний суд міста Чернівці почав розгляд справи студента 2-го курсу факультету інформатики та обчислювальної техніки Київського політехнічного інституту (КПІ), уродженця села Кадубівці Заставнівського району Чернівецької області, який за допомогою шкідливого програмного забезпечення HackTools зламував акаунти користувачів Netflix. Про це йдеться в матеріалах Єдиного державного реєстру судових рішень.

За даними слідства, з березня по травень 2025 року, підозрюваний на своєму ноутбуці Apple Macbook M1 Pro особисто розробив чекер акаунтів HackTools, функціонал якого дозволяв масово перевіряти валідність логінів і паролів до облікових записів інтернет-ресурсу Netflix.

Після отримання даних користувачів сервісу студент намагався продати ці акаунти через бот Telegram за 2000 гривень.

Незважаючи на те, що прокурор просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, суд вирішив відмовити в цьому клопотанні, застосувавши більш м`який запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Було враховано, що підозрюваний має молодий вік та постійне місце проживання з батьками та сестрою, раніше не судимий, має міцні соціальні зв’язки, є бакалавром, навчається на магістратурі Національного технічного університету України «КПІ», отримує підвищену стипендію, за місцем проживання характеризується позитивно, здійснює догляд за батьком — інвалідом другої групи.

Суд продовжив розгляд справи за підозрою в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем зв’язку та несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом. Обвинуваченому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі згідно ч. 5 ст. 361, ч. 1 ст. 361-1, ч. 1 ст. 361-2 КК України.

Нагадаємо, що кілька днів тому в Польщі затримали трьох українців з обладнанням для злому телеком-мереж. Вони назвали себе IT-фахівцями.

Головна > Новини > У Чернівцях судять студента-програміста КПІ, який зламав Netflix з метою продажу чужих акаунтів

Найбільш обговорювані статті

Понад 10 000 образів контейнерів Docker Hub містять розкриті даніПонад 10 000 образів контейнерів Docker Hub містять розкриті дані
У Польщі затримали трьох українців з обладнанням для злому телеком-мереж. Вони стверджують, що IT-фахівціУ Польщі затримали трьох українців з обладнанням для злому телеком-мереж. Вони назвали себе IT-фахівцями
Агентом кодування Claude Code тепер можна керувати через месенджер SlackАгентом кодування Claude Code тепер можна керувати через месенджер Slack
У Microsoft проблема: ніхто не хоче купувати її інструменти штучного інтелектуУ Microsoft проблема: ніхто не хоче купувати її інструменти штучного інтелекту
В українській армії з'явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерівВ українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Дослідники виявили шкідливі пакети VS Code, Go, npm та Rust, які викрадають дані розробниківДослідники виявили шкідливі пакети VS Code, Go, npm та Rust, які викрадають дані розробників
Китайські моделі з відкритим кодом захопили 30% світового ринку LLMКитайські моделі з відкритим кодом захопили 30% світового ринку LLM
Mistral випускає нову модель Devstral 2 та інтерфейс командного рядка Mistral Vibe CLIMistral випускає нову модель Devstral 2 та інтерфейс командного рядка Mistral Vibe CLI
Підтримка Rust в ядрі Linux переведена з експериментальної в основнуПідтримка Rust в ядрі Linux переведена з експериментальної в основну
Американку посадили на 8,5 років за «ферму ноутбуків» для північнокорейських програмістів

Українські фахівці розкрили нову схему кібератак на військових через месенджер Signal

Росіянина, який розробив програму-вимагач Lockbit, екстрадували до США

Північнокорейські хакери розмістили шпигунський софт у Google Play

Хакери навчились використовувати Grok для поширення шкідливих посилань

«Бронь в обмін на зарплату». У Харкові заарештували програміста, який допомагав ухилятись від мобілізації

Шифрування, фішинг, наркоторгівля: кіберзлочинці освоюють ChatGPT

Кібератака на «Укрзалізницю»: з'явились перші подробиці

В Android знайшли вразливість, яка дозволяє запускати дії в програмах без згоди користувача

Хакери надсилають українським службовцям листи про скорочення зарплати. У посиланні вірус

Брутфорс по-українські: 19-річний хакер може сісти на 8 років за злам мільйону акаунтів

Українська кіберполіція затримала на Дніпропетровщині 25-річного хакера

Хакери розсилають українцям фішингові листи нібито від Податкової служби

Спорт і кіно в одному пакеті від €4,99. Setanta Sports і Netflix об'єднались та запустили спільну підписку

 

QA-консультант пішов лайкати сторінку «щоб відчепилися»: це коштувало його друзям 500 тис. грн

«Криптокаліпсис наближається!» Європол закликає швидче переходити на квантово-безпечне шифрування

Хакери розсилають українцям «повістки в суд» з домену UKR.NET

«Отвєточка» за зрив футбольної трансляції? Сайт мінбуду рф зламали і вимагають викуп в біткойнах

Російська компанія, пов'язана з Кремлем, активно шукає можливість злому Telegram

Європу та Україну «накрило» хакерською атакою через вірус-шифрувальник: розповідаємо, як захиститися

Українські хакери допомогли забезпечити армію рф страпонами та ділдо на $25 тис.

Північна Корея розширює застосування штучного інтелекту для хакерських атак

Юрист не може надавати ніяких гарантій. Адвокатка розповіла, що допоможе розв'язати проблему

 

OpenAI: хакери використовують ChatGPT для створення шкідливих програм

Топ текстів
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Спецпроєкти - 3 тижні назад
«Аптека 9-1-1»: фармацевти як перша допомога, а аптека стала «пунктом незламності». Будні у 10 км від фронту
Спецпроєкти - 2 тижні назад
HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Новини - 4 тижні назад
OpenAI випустила гайд для розробників, як писати промпти з GPT-5.1
Новини - 3 тижні назад
OpenAI підтверджує витік даних з платформи API
Новини - 6 днів назад
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
Новини - 2 тижні назад
Українським IT-фахівцям треба готуватись до збільшення податків: уряд погодився на умови МВФ
Новини - 2 тижні назад
Німецький науковець винайшов формулу, як підвищити продуктивність робочого дня
Новини - 2 тижні назад
В OpenAI запроваджено «червоний код»: Альтман вимагає терміново покращити ChatGPT
Новини - 4 тижні назад
«Відмовився переходити на українську»: програмісти з Азії видають себе за українців, але діалог викриває брехню

Новини

Українська освіта не встигає реагувати на дефіцит інженерів у DefenceTech — дослідження ITExpert

 15.12.2025 11:26

У Чернівцях судять студента-програміста КПІ, який зламав Netflix з метою продажу чужих акаунтів

 15.12.2025 10:18

«Великий стрибок у програмуванні»: експерти поділились враженнями від GPT-5.2

 15.12.2025 09:37

Microsoft заплатить за знайдені вразливості навіть в чужих програмах

 12.12.2025 19:10

Cursor випустив візуальний редактор веб-додатків

 12.12.2025 18:25

Дія.AI: технології, що стоять за першим у світі AI-асистентом для держпослуг

 12.12.2025 13:24

Навіть просте автодоповнення коду за допомогою ШІ економить розробникам 3,8 годин на тиждень — дослідження

 12.12.2025 12:47

Google випускає Disco — експериментальний браузер, в якому можна створювати веб-додатки

 12.12.2025 11:01

Українець створив «eBay для логістики» — AI-платформа AiDeliv знижує вартість доставки в США з Китаю на 15-60%

 12.12.2025 09:38

OpenAI випустила модель GPT‑5.2, яка перевершує людей у 70,9% завдань

 12.12.2025 09:19

Спецпроєкти

HURMA: як All-in-One HRM-платформа з аналітикою та ШІ масштабує український бізнес
Як будувати кар’єру в IT і кого шукають роботодавці у 2026? Розкажуть на IT Career Conf 25/26 від Neoversity
Які рішення з ШІ захистять від кіберзагроз у 2026 році? Розкажуть на вебінарі від iIT Distribution
Топ текстів тижня
1.
В українській армії з’явиться окрема IT-структура з 7 тисячами цифрових офіцерів
2.
У Microsoft проблема: ніхто не хоче купувати її інструменти штучного інтелекту
3.
OpenAI шукає стажерів, запрошують навіть без освіти
4.
У Польщі затримали трьох українців з обладнанням для злому телеком-мереж. Вони назвали себе IT-фахівцями
5.
«У 10 разів швидше за Kotlin і в 3 рази швидше за Go»: в AWS пояснили, чому Rust став дефолтною мовою для нових проектів
6.
Дослідники виявили шкідливі пакети VS Code, Go, npm та Rust, які викрадають дані розробників
7.
ChatGPT інтегровано з програмами Adobe. Тепер можна безкоштовно редагувати фотографії та PDF-файли прямо в чаті
8.
Google випускає Disco — експериментальний браузер, в якому можна створювати веб-додатки
9.
Функцію d_genocide видалили з Linux через «невідповідність принципам інклюзивності»
10.
В Україні підрахували кількість фахівців зі штучного інтелекту

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: