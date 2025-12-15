У Чернівцях судять студента-програміста КПІ, який зламав Netflix з метою продажу чужих акаунтів

Шевченківський районний суд міста Чернівці почав розгляд справи студента 2-го курсу факультету інформатики та обчислювальної техніки Київського політехнічного інституту (КПІ), уродженця села Кадубівці Заставнівського району Чернівецької області, який за допомогою шкідливого програмного забезпечення HackTools зламував акаунти користувачів Netflix. Про це йдеться в матеріалах Єдиного державного реєстру судових рішень.

За даними слідства, з березня по травень 2025 року, підозрюваний на своєму ноутбуці Apple Macbook M1 Pro особисто розробив чекер акаунтів HackTools, функціонал якого дозволяв масово перевіряти валідність логінів і паролів до облікових записів інтернет-ресурсу Netflix.

Після отримання даних користувачів сервісу студент намагався продати ці акаунти через бот Telegram за 2000 гривень.

Незважаючи на те, що прокурор просив застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, суд вирішив відмовити в цьому клопотанні, застосувавши більш м`який запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Було враховано, що підозрюваний має молодий вік та постійне місце проживання з батьками та сестрою, раніше не судимий, має міцні соціальні зв’язки, є бакалавром, навчається на магістратурі Національного технічного університету України «КПІ», отримує підвищену стипендію, за місцем проживання характеризується позитивно, здійснює догляд за батьком — інвалідом другої групи.

Суд продовжив розгляд справи за підозрою в несанкціонованому втручанні в роботу автоматизованих систем зв’язку та несанкціонованому збуті або розповсюдженні інформації з обмеженим доступом. Обвинуваченому загрожує від 10 до 15 років позбавлення волі згідно ч. 5 ст. 361, ч. 1 ст. 361-1, ч. 1 ст. 361-2 КК України.

Нагадаємо, що кілька днів тому в Польщі затримали трьох українців з обладнанням для злому телеком-мереж. Вони назвали себе IT-фахівцями.