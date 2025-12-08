У Польщі затримали трьох українців з обладнанням для злому телеком-мереж. Вони назвали себе IT-фахівцями

Польські поліцейські затримали у Варшаві трьох громадян України за підозрою в незаконному втручанні в роботу комп’ютерних мереж. В автомобілі, де вони перебували, знаходилося спеціалізоване обладнання для злому FLIPPER, детектор шпигунських пристроїв, багато SIM-карток, жорсткі диски та інші предмети, зокрема антени, які могли бути використані для втручання в ІТ-системи та скоєння тяжких злочинів.

Як повідомляє сайт поліції округу Варшава, правоохоронці зупинили водія седана Toyota для перевірки правил дорожнього руху на вулиці Сенаторській. Окрім 43-річного водія, в автомобілі знаходились ще двоє громадян України віком 42 та 39 років, які помітно нервували.

Під час розмови з представниками поліції українці заявили, що «подорожують Європою», прибули до Польщі кілька годин тому та планують незабаром поїхати до Литви.

Поліцейські ретельно обшукали салон автомобіля та знайшли підозрілі предмети, які могли бути використані для втручання в стратегічні ІТ-системи країни, злому ІТ- та телекомунікаційних мереж. Під час розслідування офіцери вилучили детектор шпигунських пристроїв, сучасне обладнання для злому FLIPPER, антени, ноутбуки, велику кількість SIM-карт, маршрутизатори, портативні жорсткі диски та камери.

Захищене електронне обладнання було передано поліцейським з Варшавського центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю, де його професійно оглянули та розшифрували. Пристрої зберігання даних, знайдені в транспортному засобі, були зашифровані, але дії співробітників поліції дозволили зібрати докази.

Громадяни України не змогли визначити мету володіння вилученими поліцією речами. Вони називали себе IT-фахівцями, а коли їм ставили конкретніші запитання, забували свою англійську та вдавали, що не розуміють, про що йдеться.

Поліція розглядає різні сценарії. Проводиться розслідування, коли і чому чоловіки прибули до Польщі. Матеріали справи передано до Варшавської районної прокуратури Середмістя-Пулноць. Затриманим висунуто звинувачення у шахрайстві, комп’ютерному шахрайстві та отриманні пристроїв і комп’ютерних програм, адаптованих для скоєння злочинів, зокрема у спробі пошкодження комп’ютерних даних, що мають особливе значення для оборони країни.

Суд задовольнив клопотання районної прокуратури Варшави Середмістя-Пулноц, застосувавши до підозрюваних запобіжний захід у вигляді тимчасового арешту строком на три місяці.