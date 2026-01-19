Кіберполіція затримала в Україні двох учасників хакерського угруповання Black Basta

Кіберполіцейські ГУ НП України за процесуального керівництва Офісу Генпрокурора у співпраці з поліцією Німеччини припинили діяльність двох осіб, причетних до кіберзлочинного угруповання Black Basta. У ході слідчих дій проведено обшуки на території Івано-Франківської та Львівської областей, повідомляє сайт Кіберполіції.

Підозрювані діяли як «хеш-крекери», які вилучали паролі з IT-систем за допомогою спеціалізованого софту. Після отримання даних хакери проникали в корпоративні мережі та розгортали програми-вимагачі. Кінцевою метою злочинців було вимагання викупу для відновлення зашифрованої інформації.

У період із 2022 по 2025 роки учасники угруповання атакували сотні організацій у різних країнах світу, завдавши збитків на сотні мільйонів євро.

Ймовірного лідера групи, 35-річного громадянина Росії на ім’я Олег Євгенович Нефьодов (Нефёдов Олег Евгеньевич), додано до списків найбільш розшукуваних осіб Європейського Союзу та червоного списку Інтерполу. За інформацією іноземних партнерів, він також міг бути причетний до діяльності іншого відомого угруповання з розповсюдження програм-вимагачів — Conti, нині неіснуючою групою, яка виникла у 2020 році як наступник Ryuk.

Нефьодов користується різними псевдонімами, такими як Tramp, Trump, GG та AA. У деяких документах стверджувалося, що Нефьодов мав зв’язки з високопоставленими російськими політиками, ФСБ і ГРУ. Вважається, що це допомогло йому вийти на свободу, незважаючи на арешт у Єревані в червні 2024 року. Як повідомляється, Нефьодов зараз перебуває в Росії, хоча його точне місцезнаходження невідоме.

У серпні 2022 року Державний департамент США оголосив про винагороду в розмірі $10 мільйонів за інформацію, що стосується п’яти осіб, пов’язаних з групою Conti. Серед них були Target, Trump, Dandis, Professor та Reshaev.

Нагадаємо, що за даними CERT-UA хакери зараз активно маскуються під українські благодійні фонди.