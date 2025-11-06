Кібезлочинці створили фейковий сайт МВС України. Він вимагає «оплату штрафу»

Кіберполіція України виявила фейковий сайт, який імітує офіційний інтернет-ресурс Міністерства внутрішніх справ. Користувачі, які через фішингове посилання потрапляли на цей сайт, бачили повідомлення про заблокований комп’ютер. Після цього шахраї від них вимагали сплатити фейковий штраф. Про це повідомляє Telegram-канал МВС України.

Щоб користувач швидше оплачував «призначений» штраф, йому погрожували кримінальною відповідальністю. Для цього в тексті веб-сторінки описувались нібито порушення з боку громадянина. Для платежів від жертв кіберзлочинці розміщували згенерований QR-код або активне посилання.

«У тексті погрожують користувачу, аби змусити діяти швидко й без роздумів», — пишуть в МВС України.

Щоб захистити себе від фішингових атак кіберполіцейські радять ніколи не переходити за сумнівними посиланнями. Також треба обов’язково перевіряти доменну адресу — для міністерств і державних установи вона завжди закінчується на домені gov.ua. Якщо ви все ж таки ввели будь-які дані або зробили переказ, тоді негайно зверніться до вашого банку та Кіберполіції. (https://ticket.cyberpolice.gov.ua/).

Нагадаємо, що не так давно українська кіберполіція затримала хакерів, які змінювали дані в державних реєстрах.