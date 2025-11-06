logo

Приєднуйтесь до нас

Новини 06/11/2025 15:42

Кібезлочинці створили фейковий сайт МВС України. Він вимагає «оплату штрафу»

Дмитро Сімагін

Журналіст

Кіберполіція України виявила фейковий сайт, який імітує офіційний інтернет-ресурс Міністерства внутрішніх справ. Користувачі, які через фішингове посилання потрапляли на цей сайт, бачили повідомлення про заблокований комп’ютер. Після цього шахраї від них вимагали сплатити фейковий штраф. Про це повідомляє Telegram-канал МВС України.

Щоб користувач швидше оплачував «призначений» штраф, йому погрожували кримінальною відповідальністю. Для цього в тексті веб-сторінки описувались нібито порушення з боку громадянина. Для платежів від жертв кіберзлочинці розміщували згенерований QR-код або активне посилання.

«У тексті погрожують користувачу, аби змусити діяти швидко й без роздумів», — пишуть в МВС України.

Щоб захистити себе від фішингових атак кіберполіцейські радять ніколи не переходити за сумнівними посиланнями. Також треба обов’язково перевіряти доменну адресу — для міністерств і державних установи вона завжди закінчується на домені gov.ua. Якщо ви все ж таки ввели будь-які дані або зробили переказ, тоді негайно зверніться до вашого банку та Кіберполіції. (https://ticket.cyberpolice.gov.ua/).

Нагадаємо, що не так давно українська кіберполіція затримала хакерів, які змінювали дані в державних реєстрах.

Головна > Новини > Кібезлочинці створили фейковий сайт МВС України. Він вимагає «оплату штрафу»

Найбільш обговорювані статті

Apple повністю оновила веб-версію App StoreApple повністю оновила веб-версію App Store
Samsung випустила ПК-версію свого Android-браузера Samsung InternetSamsung випустила ПК-версію свого Android-браузера Samsung Internet
Новий фреймворк Google ADK дозволяє створювати агентів на Python і JavaНовий фреймворк Google ADK дозволяє створювати агентів на Python і Java
OpenAI випустила інструмент Aardvark для пошуку вразливостей в кодіOpenAI випустила інструмент Aardvark для пошуку вразливостей в коді
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на RustРозробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
Android-смартфони краще захищені від шахраїв, ніж iPhone — дослідження YouGovAndroid-смартфони краще захищені від шахраїв, ніж iPhone — дослідження
Найкращий квартал року: експорт ІТ-послуг з України демонструє зростанняНайкращий квартал року: експорт ІТ-послуг з України демонструє зростання
В OpenAI з'явилась нова категорія фахівців — Super JuniorВ OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
Українська кіберполіція затримала на Дніпропетровщині 25-річного хакера

Тестувальниця сайтів з Полтави, яка шукала роботу в Telegram, замість зарплати отримала 75 000 грн мікрокредитів на своє ім’я

«Тестове пішло не за планом»: JavaScript-розробника намагались обікрасти на співбесіді

Ейчар-самозванець і підозрілі офери: UX/UI-дизайнерам придумали нову шахрайську схему

Українська кіберполіція затримала хакерів, які змінювали дані в державних реєстрах

Аферисти створили фіктивну ІТ-компанію і за пів року отримали 5 млн грн інвестицій

У Запоріжжі затримано 35-річного хакера, який зламав 5000 хостинг-акаунтів для майнінгу криптовалют

Кіберполіція Запоріжжя затримала злочинну групу, до якої входили програмісти

У Львові затримано кількох хакерів: обкрадали клієнтів «ПриватБанку»

Шахраї намагалися влаштуватися в MacPaw і Sigma Software за допомогою діпфейка ураїнського айтівця

Кіберполіція затримала 28-річного хакера з Хмельницького

Хакера-іноземця, який переховувався в Києві від ФБР, видали в США

Користувачі криптогаманця Ledger отримують листи від шахраїв з посиланням на фейкову функцію безпеки

Поліція затримала шахраїв, які використовували штучний інтелект для оформлення кредитів на українців

Топ текстів
Спецпроєкти - 2 тижні назад
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
Спецпроєкти - 2 тижні назад
FAVBET Tech сплатив понад 650 млн грн податків за 9 місяців 2025 року
Новини - 4 тижні назад
Google надасть українським студентам безоплатний доступ до Gemini 2.5 Pro та Google AI Pro
Новини - 3 тижні назад
Співзасновник OpenAI Карпати опублікував код відкритого клону ChatGPT
Новини - 1 місяць назад
Новий тренд у розробці: очистка коду, згенерованого штучним інтелектом
Новини - 1 місяць назад
Новий інструмент Google CodeMender миттєво виправляє баги та переписує код
Новини - 4 тижні назад
У Microsoft роз’яснили, як правильно писати коментарі в коді
Досвід - 6 днів назад
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust

Новини

Кібезлочинці створили фейковий сайт МВС України. Він вимагає «оплату штрафу»

 06.11.2025 15:42

За чотири роки Google профінансувала 156 українських IT-стартапів

 06.11.2025 12:46

Microsoft представила дорожню карту розвитку штучного інтелекту у Visual Studio

 06.11.2025 11:30

Microsoft Teams буде відстежувати місцезнаходження працівників на роботі

 06.11.2025 09:28

ChatGPT відповідає точніше, якщо з ним розмовляти грубо

 05.11.2025 16:56

LLM-моделі подвоюють свої можливості в програмуванні кожні 6 місяців

 05.11.2025 15:57

Генератор відео Sora від OpenAI став доступним на Android

 05.11.2025 12:37

Завдяки lazy imports програми на Python будуть запускатись швидше

 05.11.2025 11:27

Парне програмування зі штучним інтелектом менш ефективне, ніж з людиною — дослідження

 05.11.2025 09:47

Дистрибутив Linux Debian буде вимагати «жорстку залежність» до Rust

 04.11.2025 17:07

Спецпроєкти

Є і буде завжди: як працювати з невизначеністю? Досвід у FAVBET Tech
Технічний рекрутинг у FAVBET Tech: як перевіряють кандидатів і чим тут допомагає ШІ
П’ять пасток, у які потрапляють навіть досвідчені проджект-менеджери. Колонка FAVBET Tech
Топ текстів тижня
1.
Розробники TikTok зекономили компанії $300 000 на рік: просто переписали код Go API на Rust
2.
В OpenAI з’явилась нова категорія фахівців — Super Junior
3.
«Демонструє постійну тенденцію брехати»: колишній соратник Сема Альтмана дав покази проти нього
4.
«У нас є графічні процесори, але їх не можна підключити»: CEO Microsoft скаржиться на нестачу електроенергії
5.
OpenAI випустила інструмент Aardvark для пошуку вразливостей в коді
6.
Y Combinator змінить свої правила заради українських фаундерів, які не можуть виїхати з країни
7.
«Найбільший злом 2025 року»: хакер атакував криптопротокол Balancer DeFi і викрав понад $128 мільйонів
8.
Дистрибутив Linux Debian буде вимагати «жорстку залежність» до Rust
9.
FAVBET Tech увійшов у топ-5 платників податків серед резидентів «Дія.City»
10.
Новий фреймворк Google ADK дозволяє створювати агентів на Python і Java

Ваша жалоба отправлена модератору

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить

Користні рішення для тих,
хто пише код

Приєднуйтесь
до товариства: