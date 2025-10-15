Поліція затримала шахраїв, які використовували штучний інтелект для оформлення кредитів на українців

Слідчі ГСУ Національної поліції України за підтримки інших правоохоронних структур затримали учасників організованого злочинного угруповання, які використовували штучний інтелект і генерацію діпфейків для оформлення кредитів на українців. Про це повідомляє сайт Нацполіції.

Злочинців очолювала 33-річна жінка, яка після повномасштабного вторгнення виїхала до Польщі. Вона залучила до свого угруповання колишнього чоловіка та знайомого з Миколаєва. Жінка отримувала з невстановлених джерел персональні дані користувачів онлайн-банкінгу — фінансові номери мобільних телефонів, паролі та коди авторизації. Отриману інформацію вона передавала іншим учасникам групи, які здійснювали несанкціоновані входи до мобільних застосунків українських банків, а далі — у «Дію» через систему авторизації BankID.

Отримавши доступ до електронних кабінетів громадян, зловмисники використовували згенеровані штучним інтелектом діпфейки для онлайн-верифікації. Це дозволило їм оформити кредити від імені щонайменше 286 громадян, на деяких з них повісили борг на суму більше 4 000 000 гривень.

Отримані кошти шахраї переводили на рахунки в різних банках. Після цього гроші конвертували у криптовалюту та переводили в готівку.

У результаті проведених обшуків за місцями проживання фігурантів вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські картки, чорнові записи та інші речові докази, що підтверджують протиправну діяльність.

Трьом учасникам організованої групи повідомлено про підозру у шахрайстві під час військового стану та в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем. Покарання за цими статтями передбачає позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.

Нагадаємо, що кілька місяців тому українська кіберполіція затримала хакерів, які змінювали дані в державних реєстрах