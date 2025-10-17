logo

Україна — п’ята у світі за кількістю кібератак

Україна опинилась на пʼятому місці у світі серед країн, на які найчастіше спрямовані кібератаки. Про це йдеться в новому звіті Microsoft Digital Defense Report 2025. Загалом на Україну припадає 2,8% усіх помічених на планеті кібератак. Лідером у цьому списку є США — 24,8%, на другому місці — Велика Британія (5,6%).

Україна — на першому місці за кількістю зафіксованих атак у Європі — 277. Якщо цілями в США та Британії зазвичай є великі компанії та власники криптовалютних гаманців, то Україна цікавить хакерів з точки зору шпигунства та атак на державні об’єкти.

Серед країн, з яких найчастіше ведуться атаки проти інших держав, лідирують Китай, Іран, Росія та КНДР. 

Поза межами України, усі десять країн, які найбільше постраждали від російських кібератак, належать до НАТО — це на 25% більше, ніж минулого року. Як уточнюють в звіті Microsoft, Україна була і залишається головною ціллю російських державних хакерів.

Загалом, понад 50% кібератак здійснюються заради отримання грошей, і лише 4% були спрямовані на шпигунство.

За даними Microsoft, найпоширенішим інфостілером, який спостерігався між жовтнем 2024 року та жовтнем 2025 року, був Lumma Stealer — платформа шкідливого програмного забезпечення як послуги (MaaS). Lumma Stealer може отримувати конфіденційні дані з різних браузерів та програм, таких як криптовалютні гаманці. Ці дані потім продаються брокерам доступу через форуми даркнету та канали Telegram. 

Україна — п'ята у світі за кількістю кібератак

