Ілона Маска визнали винним у шахрайстві

Суд присяжних у Сан-Франциско виніс вердикт у справі проти Ілона Маска, визнавши його винним у введенні в оману інвесторів компанії Twitter під час процесу її поглинання за $44 мільярди у 2022 році. Сума збитків може перевищити $2,6 мільярда, пише Mashable.

Основна суть звинувачень зосереджена на серії твітів та публічних заяв, зроблених Маском у травні 2022 року, коли він поставив під сумнів угоду з придбання Twitter, заявивши, що спам-акаунти та боти становлять значну частину користувачів цієї соцмережі. Інвестори стверджують, що Ілон Маск спеціально вигадував негативні новини про Twitter, щоб купити її дешевше. У підсумку це призвело до падіння акцій компанії.

Ше одне звинувачення проти Маска базується на навмисній затримці розкриття інформації про купівлю частки акцій Twitter навесні 2022 року. Згідно з федеральним законодавством США, Маск мав офіційно повідомити Комісію з цінних паперів і бірж (SEC) про те, що його частка перевищила 5%, протягом десяти днів. Проте мільярдер проігнорував цей термін, продовжуючи скуповувати акції за нижчою ціною, поки ринок не знав його реальних планів.

Іншими словами, Ілон Маск таємно скуповував акції Twitter, поки їхня ціна залишалась стабільною. Якби користувачі дізнались, що він проявив інтерес до купівлі соцмережі, то ціна акцій миттєво б зросла.

Присяжні дійшли висновку, що дії Маску дозволили йому заощадити понад $140 мільйонів, оскільки після оприлюднення новини вартість акцій Twitter стрімко зросла. Ті акціонери, які продали свої активи в період між обов’язковою датою розкриття та фактичним оголошенням, зазнали значних фінансових втрат. Позивачі стверджували, що якби вони володіли інформацією про інтерес Маска до компанії, то не продавали б цінні папери за тодішньою заниженою ціною.

Рішення суду Сан-Франциско стало вагомою перемогою для інвесторів, які домагалися справедливості протягом майже чотирьох років. Тепер справа переходить до стадії визначення конкретної суми збитків, які Маск повинен буде виплатити постраждалим акціонерам.

Експерти вважають, що випадок з Twitter створює важливий правовий прецедент для фондового ринку, підтверджуючи, що правила прозорості та звітності є обов’язковими для всіх учасників, незалежно від їхнього статусу чи капіталу. Прогнозується, що сторона захисту буде оскаржувати рішення в апеляції, але поточний вердикт вже став серйозним юридичним та репутаційним викликом для власника платформи X.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn