Блокнот у Windows 11 отримав підтримку зображень

Створення візуальних заміток у Windows 11 стане значно простішим, оскільки Microsoft активно тестує підтримку зображень у стандартному Блокноті, пише Windows Latest.

Легендарний додаток, вбудований в кожну версію операційної системи, остаточно позбувається статусу суто текстового інструмента. Участники програми Windows Insider поділились скріншотами нової версії Блокнота з перемикачем для вставки зображень. Поки не зовсім зрозуміло, як працює ця функція, проте відомо, що вона дозволяє вставляти кілька картинок у документ приблизно так само, як у WordPad.

Джерела в Microsoft повідомили журналістам, що підтримка зображень у Блокноті розробляється вже кілька місяців. Зараз у програмі тестують можливість перетягування графічних файлів безпосередньо в робоче поле редактора. Розгортання функції очікується в одному з найближчих пакетів оновлень для Windows 11 протягом весни 2026 року.

Після релізу користувачі Блокноту зможуть супроводжувати свої записи скриншотами або фотографіями, не відкриваючи важкі офісні програми на кшталт Word. Це робить системний софт Windows набагато ближчим до сучасних Markdown-редакторів, які цінують за лаконічність та високу швидкість роботи.

Оновлення забезпечує коректну роботу з популярними форматами JPEG, PNG та навіть анімованими GIF. Система автоматично підлаштовує розмір картинки під ширину вікна. Блокнот залишиться найшвидшим способом відкрити текстовий файл, проте тепер він пропонуватиме значно більше візуального контексту для щоденних задач.

Еволюція Блокнота

Microsoft послідовно насичує цей текстовий редактор функціями, які раніше були доступні лише в WordPad. Оскільки останній офіційно видалили зі складу операційної системи, тепер компанія-розробник намагається заповнити прогалину через розширення можливостей базового софту.

Окрім візуальних оновлень, Microsoft активно інтегрує в інтерфейс програми можливості штучного інтелекту. Функція Cowriter у Блокноті дозволяє автоматично перефразовувати абзаци або створювати короткі витяги з великих документів.

Не так давно в редакторі стали доступними таблиці. Тепер ви можете вставити в текстове поле таблицю з панелі інструментів та вибрати розмір за допомогою невеликої сітки. Після цього можна друкувати всередині комірок, як звичайний текст.

Оскільки таблиця виконана в стилі Markdown, вона зберігається як звичайний текст з роздільниками, що робить її легкою та зручною для редагування навіть у простому текстовому файлі.

Майбутня поява підтримки зображень у Блокноті стане логічним доповненням до мультимодальних можливостей асистента Copilot, який допомагає аналізувати вміст відкритих файлів. Користувачі матимуть інструмент, що поєднує класичну простоту з передовими технологіями обробки даних без зайвого навантаження на систему.

Додатковим плюсом є те, що здатність редагувати тексти з ілюстраціями без хмарних сервісів підвищує приватність робочих процесів. Це особливо важливо для IT-фахівців, які часто працюють з конфіденційною документацією.

Нагадаємо, що Рада консультантів OpenAI висловилась категорично проти ідеї Альтмана додати в ChatGPT «еротичні чати».

