Новини 17/03/2026 12:13

Блокнот у Windows 11 отримав підтримку зображень

Дмитро Сімагін

Автор новин

Створення візуальних заміток у Windows 11 стане значно простішим, оскільки Microsoft активно тестує підтримку зображень у стандартному Блокноті, пише Windows Latest. 

Легендарний додаток, вбудований в кожну версію операційної системи, остаточно позбувається статусу суто текстового інструмента. Участники програми Windows Insider поділились скріншотами нової версії Блокнота з перемикачем для вставки зображень. Поки не зовсім зрозуміло, як працює ця функція, проте відомо, що вона дозволяє вставляти кілька картинок у документ приблизно так само, як у WordPad.

Джерела в Microsoft повідомили журналістам, що підтримка зображень у Блокноті розробляється вже кілька місяців. Зараз у програмі тестують можливість перетягування графічних файлів безпосередньо в робоче поле редактора. Розгортання функції очікується в одному з найближчих пакетів оновлень для Windows 11 протягом весни 2026 року.

Після релізу користувачі Блокноту зможуть супроводжувати свої записи скриншотами або фотографіями, не відкриваючи важкі офісні програми на кшталт Word. Це робить системний софт Windows набагато ближчим до сучасних Markdown-редакторів, які цінують за лаконічність та високу швидкість роботи.

Оновлення забезпечує коректну роботу з популярними форматами JPEG, PNG та навіть анімованими GIF. Система автоматично підлаштовує розмір картинки під ширину вікна. Блокнот залишиться найшвидшим способом відкрити текстовий файл, проте тепер він пропонуватиме значно більше візуального контексту для щоденних задач.

Еволюція Блокнота

Microsoft послідовно насичує цей текстовий редактор функціями, які раніше були доступні лише в WordPad. Оскільки останній офіційно видалили зі складу операційної системи, тепер компанія-розробник намагається заповнити прогалину через розширення можливостей базового софту. 

Окрім візуальних оновлень, Microsoft активно інтегрує в інтерфейс програми можливості штучного інтелекту. Функція Cowriter у Блокноті дозволяє автоматично перефразовувати абзаци або створювати короткі витяги з великих документів.

Не так давно в редакторі стали доступними таблиці. Тепер ви можете вставити в текстове поле таблицю з панелі інструментів та вибрати розмір за допомогою невеликої сітки. Після цього можна друкувати всередині комірок, як звичайний текст.

Оскільки таблиця виконана в стилі Markdown, вона зберігається як звичайний текст з роздільниками, що робить її легкою та зручною для редагування навіть у простому текстовому файлі.

Майбутня поява підтримки зображень у Блокноті стане логічним доповненням до мультимодальних можливостей асистента Copilot, який допомагає аналізувати вміст відкритих файлів. Користувачі матимуть інструмент, що поєднує класичну простоту з передовими технологіями обробки даних без зайвого навантаження на систему.

Додатковим плюсом є те, що здатність редагувати тексти з ілюстраціями без хмарних сервісів підвищує приватність робочих процесів. Це особливо важливо для IT-фахівців, які часто працюють з конфіденційною документацією.

Нагадаємо, що Рада консультантів OpenAI висловилась категорично проти ідеї Альтмана додати в ChatGPT «еротичні чати».

Найбільш обговорювані статті

CEO Kyivstar.Tech про 6G та українську LLM: має стати основою для створення цифрових продуктівCEO Kyivstar.Tech про 6G та українську LLM: має стати основою для створення цифрових продуктів
Китай обмежує використання агентів OpenClaw: загрожує безпеціКитай обмежує використання агентів OpenClaw: загрожують безпеці
Gemini CLI тепер має режим планування. Готуйтесь до запитань від агентаGemini CLI тепер має режим планування. Готуйтесь до запитань від агента
Оптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіриОптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіри
Perplexity запускає Personal Computer — «більш безпечну» альтернативу OpenClawPerplexity представляє Personal Computer — «більш безпечну» альтернативу OpenClaw. Так, він теж працює на Mac mini
Google запускає пробні версії мобільних ігорGoogle запускає пробні версії мобільних ігор
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
OpenAI вбудує генератор відео Sora в інтерфейс ChatGPTOpenAI вбудує генератор відео Sora в інтерфейс ChatGPT
Meta додає нові методи захисту від шахраїв у WhatsApp та MessengerMeta додає нові методи захисту від шахраїв у WhatsApp та Messenger
Ctrl-Alt-Del не треба. У Windows 11 знайшли нову команду для закриття програм

Сенсорна панель, потужний процесор, ціни від 10,5 тис. грн. Три топові моделі ноутбуків Thomson

Microsoft заблокувала встановлення Windows 11 на застарілі комп'ютери

Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11

Microsoft визнала WordPad застарілим і видалила його з Windows

Microsoft випадково «засвітив» нову функцію «Блокноту» в Windows 11

Microsoft видалила PowerShell 2.0 з Windows 11

Microsoft дозволила встановлювати Windows 11 на старі ПК. Але за однієї умови

Microsoft вбудувала локальну LLM-модель Mu у Windows 11

Microsoft тестує функцію відновлення роботи Android-додатків у Windows 11

Користувачі Copilot отримали безкоштовний доступ до моделі міркування GPT-5

Блокнот отримав підтримку форматування Markdown

Microsoft готується відкрити код «серця Windows» — WinUI API

Блокнот для Windows тепер може генерувати текст

У Windows 11 додали шифрування із захистом від квантового злому

У Windows 11 з'явиться новий текстовий редактор Edit, легший за Блокнот. Він працюватиме з командного рядка

Чергове оновлення для Windows 11 знижує швидкість інтернету у користувачів

У «Блокнот» Windows 11 додали функцію на базі ChatGPT

Windows 11 успішно запустили на смартфоні. Але з'явились проблеми

Windows 11 отримає вбудований тест швидкості інтернету

Користувачам Windows дозволять видалили Microsoft Store і перестануть нав'язувати Edge — але не всім

Блокнот у Windows отримав функцію редагування тексту за допомогою штучного інтелекту

Microsoft розробляє програму для передачі великих файлів між двома ПК

Microsoft дозволить ще рік не оновлюватись до Windows 11. Але є умова

Топ текстів
Спецпроєкти - 3 тижні назад
Чому сертифікована платформа швидше масштабується: технічний погляд та досвід команди SharksCode
Спецпроєкти - 1 місяць назад
Не просто коробка з бантом. Як оригінально подарувати гаджет: 5 незатратних способів
Новини - 4 тижні назад
Творець Claude Code: програмісти припинять писати код до кінця 2026 року
Новини - 2 тижні назад
У соцмережах набирає популярності тренд Cancel ChatGPT
Новини - 1 місяць назад
Spotify: наші найкращі програмісти «не написали жодного рядка коду з грудня»
Новини - 5 днів назад
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
Новини - 1 місяць назад
Визначено країну Європи, де IT-фахівцям пропонують найбільші зарплати
Новини - 4 тижні назад
Ажіотаж навколо агента OpenClaw спровокував дефіцит комп’ютерів Mac: черги до 6 тижнів
Новини - 4 тижні назад
Розробник OpenClaw пояснив, чому відхилив «мільярдну пропозицію» Цукерберга
Новини - 3 тижні назад
Google без попередження блокує користувачів, які підключають Gemini до OpenClaw

Новини

Блокнот у Windows 11 отримав підтримку зображень

 17.03.2026 12:13

JetBrains закриває Code With Me: парне програмування йде в минуле

 17.03.2026 10:33

Manus запускає My Computer: створює готові програми за текстовим описом на вашому ПК

 17.03.2026 08:43

AMD запускає агентів OpenClaw на ПК з Ryzen та Radeon

 16.03.2026 17:54

75% резюме не доходять до живих рекрутерів — не проходять через фільтри штучного інтелекту

 16.03.2026 17:03

Рада консультантів OpenAI категорично проти ідеї Альтмана додати в ChatGPT «еротичні чати»

 16.03.2026 16:04

Meta звільнить 20% усього свого персоналу. Обов'язки передадуть ШІ-агентам

 16.03.2026 15:04

Розробники штучного інтелекту готові платити $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні справи

 16.03.2026 12:18

Молоді розробники, які користуються тарифним планом GitHub Student, зіткнулись з несподіваними обмеженнями

 16.03.2026 10:27

Підсумки 2026 Game Developers Conference: від кризи оперативної пам'яті до «золотої ери» інді-ігор

 16.03.2026 08:56

Топ текстів тижня
1.
Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11
2.
Після скандалу найдорожча IT-компанія з українським корінням Grammarly (Superhuman) змінила нову функцію
3.
Оптимізм IT-фахівців згасає: Glassdoor оприлюднив індекс довіри
4.
Рації, пейджери та телефонні будки: блокування мобільного інтернету повертає росіян у 90-ті
5.
Оновлення Tinder: користувачам пропонують 10 нових способів знайомств
6.
Заробляли на DDoS-атаках: у Польщі викрито групу школярів-хакерів, наймолодшому 12 років
7.
Розробники штучного інтелекту готові платити $80 за двогодинне відео, як ви робите домашні справи
8.
Між NASA та SpaceX виникла суперечка: не можуть обрати варіант висадки на Місяць
9.
Manus запускає My Computer: створює готові програми за текстовим описом на вашому ПК
10.
Підсумки 2026 Game Developers Conference: від кризи оперативної пам’яті до «золотої ери» інді-ігор

