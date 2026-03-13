Windows 11 отримала підтримку екстремальної частоти оновлення екрану

В останніх збірках Windows 11 версій 24H2 та 25H2, доступних за програмою Windows Insider, з’явилася невелика, але корисна зміна. Release Preview 26100.8106 та 26200.8106 Windows 11 тепер підтримують монітори з частотою оновлення екрану вище 1000 Гц, пише Neowin.

Щоб досягти такої можливості, Microsoft покращила обробку даних моніторів, де використовується DisplayID: через API WMI тепер точніше визначається розмір екрану. Як наслідок, оновлення покращує стабільність HDR для дисплеїв з несумісними блоками DisplayID 2.0, виправляє баги при виході зі сну і дозволяє контролеру USB під час нього використовувати режим зниженого енергоспоживання. Єдина умова: дисплей повинен бути підключеним до ПК за допомогою USB4.

Поки що на ринку не так багато моніторів із частотою оновлення 1000 Гц і вище. Прикладами є моделі Philips Evnia 27M2N5500XD та AOC AGON Pro AGP277QK, які зараз доступні лише в Китаї. Обидва монітори оснащені екранами 27 дюймів і позиціонуються як дворежимні монітори для кіберспорту. Вони підтримують роздільну здатність 2560×1440 пікселів з частотою 540 Гц та 1280×720 пікселів для режиму 1000 Гц.

У нових збірках Windows 11 Microsoft також оновила сторінку «Параметри → Система → Про систему», покращила картку пристрою на головній сторінці налаштувань та прискорила завантаження розділу Settings Home. Додатково Microsoft оновила «Провідник» і виправила помилки, пов’язані з Windows Hello, Voice Access.

Також компанія змінила роботу функції Smart App Control (SAC). Функцію тепер можна вимкнути або увімкнути без переустановки Windows (Параметри → Безпека Windows → Керування програмами та браузером → Інтелектуальне керування програмами). Увімкнення функції SAC допомагає блокувати ненадійні або потенційно небезпечні програми.

Нагадаємо, що Google готова за три долари врятувати ваш старий ПК, несумісний з Windows 11.

Підписуйтесь на нас у соцмережах: Telegram | Facebook | LinkedIn